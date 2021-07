​Hoe Disney’s Hotel New York nu een Marvel-walhalla is

Disneyland Paris is weer geopend en kon dat meteen vieren met nóg een opening: Hotel New York is helemaal vernieuwd en heeft nu een extra titel: Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel. Dat is niet voor niets, want het hotel is een ware Marvel-hemel geworden met meer dan 350 tentoongestelde comic-kunstwerken.

Hotel New York: The Art of Marvel werd tijdens de opening bezocht door een bijzondere gast.

De schilden van Captain America maken indruk in de lobby.

Kirby, Ditko en Young Jack Kirby, Steve Ditko, Scottie Young, het zijn stuk voor stuk bekende Marvel-artiesten waarvan je werk kunt aanschouwen in het hotel. De werken zijn over het algemeen geen schilderijen of tekeningen, het zijn veelal grote prints op de muur die meteen in het oog springen. Op welke verdieping (elke verdieping staat in het teken van een bepaalde held) je ook de lift uitstapt: je oog valt meteen op de indrukwekkende Hulk, Captain Marvel of Black Panther die je verwelkomt.

Voordat het zover is, stap je echter eerst de lobby binnen van Hotel New York - The Art of Marvel. Meteen krijg je een goede indicatie van wat je kunt verwachten: wolkenkrabbers, art deco, veel design, luxe en stijlvolle Marvel-kunst. De lobby heeft hoge plafonds en de ramen zijn voorzien van panelen met daarop comic-helden, wat een geweldig verhogend effect geeft. Wat daarbij helpt zijn tien metalen zuilen, die elk zijn voorzien van een Marvel-personage. Het kostte vijftig uur per stuk om de personages erin te maken, dus dat was een flinke klus.

De lobby staat meestal vol met mensen, maar soms heb je net geluk.

Je kunt je niet omdraaien of je ziet Marvel-kunst.

Zo ziet een luxe kamer eruit in Hotel New York: The Art of Marvel.

Het trio Iron Man in de lobby Een blikvanger (niet letterlijk) in de lobby is het trio Iron Man-pakken die middenin zijn gezet. Deze 3D-geprinte pakken zouden zo als prop in de films kunnen zijn gebruikt, maar zijn spiksplinternieuw en voorzien van een chroombewerking om ze nog echter te laten lijken. Ze trekken zodanig de aandacht, dat je bijna zou missen dat er ook nog drie Captain America-schilden in de hoek zijn geplaatst. De stukken zien er zo gaaf uit, dat het moeite kost om er niet elke keer dat je er langs loopt een foto van te kieken.

Hetzelfde geldt voor het kunstwerk in het Manhattan Restaurant. Dit Italiaanse restaurant is in principe niet doordrongen van Marvel-referenties in zijn interieur, behalve het middengedeelte (waar alle tafels op uitkijken). Daar is een kristallen sculptuur te bewonderen bestaande uit 255 elementen. De één zal zeggen dat het de New Yorkse skyline moet voorstellen, de ander ziet er eerder Thors thuisplaats Asgard in. Het heeft in ieder geval flink wat werk gekost om het geheel op te hangen: het weegt zo’n 1.000 kilo.

Iron Man is goed vertegenwoordigd in de lobby.

Bij elk werk hangt een bordje met wie het heeft gemaakt, net als een kunstgalerie.



Manhattan Restaurant Helaas waren tijdens ons verblijf de schermen uit, maar de Skyline Bar is voor cocktailliefhebbers goed vertoeven. Deze bar doet qua stijl denken aan de loft van Tony Stark en achter de bar zijn zelfs grote schermen gemaakt die het doen lijken alsof je in Marvel’s New York bent. Naast de Skyline Bar en Manhattan Restaurant zijn er meer restaurants en bars in het hotel gevestigd, elk met zijn eigen Marvel-verrassingen en details. Van het zwembad met een nep-ijzeren uiterlijk om de New Yorkse metro na te doen tot een basketbalveld waarvan de grond een gigantische afbeelding is van Captain America en Iron Man (waarvan de hand een yogamat is).

Asgard of toch Manhattan?

De desserts zijn kunstwerkjes op zich.

Super Hero Station Super Hero Station is een leuke plek om foto’s te maken. Er zijn acht Instagrammable fotostations, of eigenlijk settings, waarin je illusies kunt creëren. Zo is er de omgekeerde kamer van Peter Parker (Spider-Man) waarin je net kunt doen alsof je aan het plafond hangt, maar ook de hamer van Thor om met een geweldige bliksem-achtergrond een dramatische foto van te schieten. Spider-Man komt regelmatig langs voor een foto, want er is een speciaal hoekje ingericht voor ontmoetingen met deze superheld. Er is daarnaast voor kleinere comic-fans een Marvel Design Studio, waar ze hun superhelden kunnen natekenen. Leuk detail: in de gang van het Marvel Design Studio hangt een kunstwerk van een Nederlander, namelijk van John Beckers, die een kunstwedstrijd won met een geweldige Spider-Man-creatie uit de letters New York.

Genoeg plekken voor een goede selfie.

Elke 'station' heeft een korte uitleg van hoe je de beste optische illusie kunt maken.



Hotel New York: The Art of Marvel Het hotel heeft 471 superiorkamers en 561 kamers in totaal. Elke kamer heeft kunstwerken hangen, wat er uiteindelijk 1400 zijn. Er wordt echter wel kunst herhaald, al zal je nooit hetzelfde aan de muur zien in kamers naast elkaar of tegenover elkaar. De meest luxe kamer is de presidentiële suite, die zelfs twee verdiepingen heeft, een vleugel en het grootste kunstwerk op doek dat we hebben gezien. Het is zelfs zo groot dat het niet door de ramen paste, waardoor het als doek is opgerold. Het frame is ter plekke in de kamer gebouwd. Deze kamer is enorm luxe en zal een prijs per nacht hebben die we waarschijnlijk niet willen weten, maar de details zijn geweldig. Bijvoorbeeld de boeken naast het kleine figuur van Iron Man (die overigens diende als het model voor de grote variant in de lobby): deze hotelkamer heette eerst The Silver Age en de Romeinse letters op de zijkant van het onderste boek staan voor de openingsdatum van het hotel).

De presidentiële suite bevat zelfs een vleugel. Handig voor als John Legend nog een slaapplek zoekt.

En twee woonkamers, voor als je boven én beneden wil entertainen.

Kunstgalerie, geen themahotel Het mooie is dat dat oog voor detail niet alleen te zien is in de duurste van de duurste kamers, je ziet dat door het hele hotel heen. Dat terwijl het blijft voelen als kunstgalerie, en niet als een themahotel. Ook als je niet van Marvel houdt, dan zal je enorm genieten van de schoonheid van het design. Dat heeft namelijk sinds het vroegere Hotel New York een enorme upgrade gekregen.

Een imposant basketbalveld. Een bal is te leen bij de receptie van het hotel.

Bij de designstudio kunnen kinderen Marvel-helden natekenen.

Het zwembad van het hotel is lekker ruim met een indrukwekkend hoog plafond.