LEGO komt met must-have-set voor Disney-fans: The Nightmare Before Christmas

Jack Skellington, kerst, die gekke vormen: het is er allemaal in de nieuwe LEGO-set die begin september uitkomt. Het is een LEGO Ideas-set die drie locaties uit de animatiefilm toont.

The Nightmare Before Christmas

We horen Jack alweer in ons hoofd zingen: “What’s this, what’s this, it’s powder everywhere?!” en het is koddig om hem en zijn liefje te zien voor het maanlicht bij het kerkhof. De beroemde animatiefilm van Tim Burton is een icoon en het is nu ook een LEGO-set. LEGO Ideas 21351 is The Nightmare Before Christmas en het is grappig om te zien dat LEGO die helemaal niet vlak voor kerst uitbrengt: gewoon begin september.

De set bevat onder andere de spookhond Zero, pompoenen met gezichtjes, de kerstman, Jack en zijn Sally, Lock, Shock, Barrel en meer. De film, die alweer dateert van 1993, heeft beroemde locaties als Spiral Hill, Halloween Town Hall en Jack Skellingtons huis en die drie locaties bouw je na met LEGO. Opmerkelijk is dat de maan geen LEGO is, maar vinyl.