11x toffe LEGO sets voor iedereen

De van oorsprong Deense speelgoedfabrikant is al vele jaren flink aan de weg aan het timmeren. De hoeveel samenwerkingen en sets die er uitgebracht worden zijn flink opgeschroefd. Veel mensen die als kind zijn opgegroeid met LEGO kunnen nu hun hart ophalen met de vele 18+ en sets voor volwassenen die uit worden gebracht. Tegenwoordig zit er ook bijna voor iedereen wel iets wat ze aanspreekt. Architecture, Batman, Star Wars, Marvel, Disney, Creator Expert, Ideas, Harry Potter, Icons en Technic. En er zijn nog veel meer themas. Maar met de feestdagen voor de deur hierbij wat leuke tips van ons aller favoriete speeldgoedmerk. 1. Huis uit de film 'Up' Op naar het avontuur. Ga aan de slag met dit leuke Disney en Pixar Huis uit de film 'Up' (43217). De set bevat een gedetailleerd deel van het bekende huis met een schoorsteen en natuurlijk de ballonnen. 2 minifig's Carl Fredricksen en Russell, en uiteraard kan Dug de hond niet ontbreken.

2. Avengers Toren Bouw nu het meest opvallende gebouw in het Avengers Universum na met de LEGO Marvel Avengers (Stark) toren (76269). Dit geweldige bouw- en displayproject voor volwassen fans zit boordevol gedenkwaardige scènes en klassieke personages uit de populaire MCU filmreeks. Met maar liefst 31 bekende figuren, waaronder Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man, Black Widow, Nick Fury, Hulk, War Machine, Vision, Hawkeye, Wanda Maximoff, Wong en The Wasp. Dit 5.201-delige model is ca. 90 cm hoog en tot de nok toe gevuld met herkenbare scènes. Een kant van het gebouw en het dak zijn afneembaar voor eenvoudige toegang tot het interieur, waar veel details en accessoires naar de films verwijzen.

3. Natuurhistorisch museum Maak wat ruimte voor ontspanning met de LEGO Icons Natuurhistorisch Museum (10326) bouwset. Deze toevoeging aan de collectie Modulaire Gebouwen zit boordevol herkenbare details, waaronder een Brachiosaurus-skelet dat door een atrium naar de eerste verdieping van het museum torent. Ga op een avontuurlijke reis met deze coole LEGO set terwijl je elk detail van het museum en de tentoongestelde voorwerpen steen voor steen bouwt. Het dak bevat het kantoor van de conservator en heeft 2 dakramen waardoor licht het gebouw in schijnt. Inclusief 7 minifiguren.

4. Kerst dorpsstraat Deze LEGO Kerst dorpsstraat (10308) set is de nieuwste aanwinst binnen de populaire LEGO Winterdorp collectie. Bouw een leuk kerstdorp met een speelgoedwinkel, muziekwinkel en publiek, plus de winkeliers en hun knusse appartementen. En bouw de tram die iedereen na een dagje winkelen weer naar huis brengt. Er zijn 4 boekjes met bouwinstructies, zodat je met het hele gezin samen kunt bouwen.

5. Eldorado Fort Herontdek de wereld van LEGO Pirates met deze Icons Eldorado Fort (10320) bouwset voor volwassenen. Vooral fans van LEGO Pirates zullen dit eerbetoon aan het bekende model uit de jaren 80 (6276) geweldig gaan vinden. Voor hen is het misschien wel een stukje nostalgie. Er zijn veel gedetailleerde kamers en nieuwe onderdelen zorgen voor een verbeterde architectuur, waarbij de klassieke uitstraling van de originele speelset behouden blijft.

6. Disney Kasteel Voor liefhebbers van alle Disney Princess personages en hun partners is deze Disney kasteel (43222) set een must have. Het is een gedetailleerde set, gebaseerd op verschillende bekende Disney Princess films, heeft verschillende kamers, klassieke Disney verwijzingen, en een speciale tijdcapsule ter gelegenheid van 100 jaar Disney films. Deze LEGO set is inclusief 8 Disney minifigs uit: Disney's Assepoester, de knappe prins, Sneeuwwitje, prins Florian, prinses Tiana, prins Naveen, Rapunzel en Flynn Ryder.

7. Toruk Makto & Boom der Zielen Ken je iemand die van sciencefiction en dieren houdt? En ook nog fan is van de Avatar films? Dan is deze LEGO Avatar Toruk Makto & Boom der Zielen (75574) bouwset een leuke verrassing. De set bevat Na'vi minifiguren van Jake Sully, Neytiri, Mo'at en Tsu'Tey, een verstelbare Toruk figuur met folievleugels, een IJselijkpaard figuur en een bouwbare Boom der Zielen, plus 3 omgevingsmodellen met glow-in-the-dark elementen. Fans van de films zullen in de wolken zijn met deze set. Verzamel en combineer met andere sets (apart verkrijgbaar) om steeds nieuwe versies van Pandora te bouwen.

8. De Zweinstein Express - Verzameleditie Met deze set haal je de magie van de Harry Potter verhalen in huis. Het is een bouwbaar schaalmodel (ca. 1:32) van het beroemdste voertuig uit de Tovenaarswereld: De LEGO Harry Potter Zweinstein Express - Verzameleditie (76405). Het is een echt bouwproject voor volwassen Harry Potter fans.

9. Audi RS Q e-tron Fan van rallyauto's? Dan kan je nu je eigen LEGO Technic Audi RS Q e-tron 42160 model bouwen. Tijdens het bouwen krijg je inzicht in de echte elektrische auto die Audi heeft ontworpen om de barre woestijnomstandigheden van de Dakar-rally te kunnen trotseren. De Audi bevat ondermeer onafhankelijke vering op alle wielen. En nog leuker, je kan de auto zelf op de proef stellen door de auto te besturen, vooruit en achteruit te laten rijden met de CONTROL+ app.

10. Milennium Falcon Dit is nog altijd een van de meest iconische LEGO sets. Het grootste, en meest gedetailleerde LEGO Star Wars Millenium Falcon (75192) die er ooit is gemaakt. Dit model bestaat uit 7.500 onderdelen en is daarmee nog altijd een van de grootste LEGO sets ooit! Deze LEGO versie van Han Solo's onvergetelijke Corelliaanse schip is voorzien van alle details die Star Wars fans van alle leeftijden zich kunnen wensen: prachtige details aan de buitenkant, vierdubbele laserkanonnen aan de boven- en onderkant, landingspoten, een laadklep die omlaag kan worden gebracht en een cockpit voor 4 minifiguren met een afneembare koepel. Dit fantastische model is voorzien van verwisselbare radarschotels en crew, zodat jij zelf beslist of je klassieke LEGO Star Wars avonturen naspeelt met Han, Leia, Chewbacca en C-3PO, of aan de slag gaat in de wereld van Episode VII en VIII met de oudere Han, Rey, Finn en BB-8!

11. Kerstboom Met deze LEGO Kerstboom (40573) creëer je een feestelijke blikvanger voor in huis. De boom is versierd met ballen en lichtjes en staat op een decoratieve mat. Plaats de gele ster erbovenop als finishing touch. Met dit 2-in-1 model heb je de keuze om 1 grotere boom te bouwen of 2 kleinere, de grote boom is ca. 30 cm hoog. De middelgrote boom is ca. 23 cm hoog en de kleine boom is ca. 16 cm hoog. Het voordeel van deze boom is dat na een week of 2 niet je hele huis vol ligt met dennennaalden.

Fotocredits: LEGO