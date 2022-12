Geef uitdaging, creativiteit of me-time cadeau met deze LEGO sets

Herfst is aangebroken. En als we naar de temperaturen van de afgelopen dagen kijken is het al winter. Ook de feestdagen weer in zicht. Sinterklaas is het land alweer uit en dus in sneltreinvaart richting Kerstmis. Nog zo'n feest om elkaar te verblijden met cadeautjes. Maar om niet weer op de proppen te komen met een lekker luchtje, douchegel of Happy Socks, helpen we je graag op weg met wat originele LEGO sets.

Het bouwen van LEGO sets, zowel samen als alleen, brengt rust in je hoofd en gezelligheid in de huiskamer. Ideaal zo rond die drukke feestdagen. En door de wijde range aan de verschillende soorten LEGO zit er voor de allerkleinste ontdekkers tot wijze opa’s en oma’s wel iets bij. Zo vind je zeker iets geschikt voor het hele gezin. Niets leuker dan samen iets bouwen en nadien gezamenlijk te blinken van trots over je creatie.

Met deze cadeautjes maak je van Kerstmis voor jong en oud gegarandeerd weer groot feest!



Wilde dieren van de wereld



We beginnen gelijk met een set voor de allerkleinsten. Ben jij een dierenverzorger of veearts in spe? Of is je peuter gewoon gek op dieren? Met de LEGO DUPLO Wilde dieren van de wereld geef je maar liefst 22 dieren cadeau, allemaal in hun natuurlijke leefomgeving. De set zit boordevol authentieke details en leerzame speelmogelijkheden voor kinderen vanaf 2 jaar.