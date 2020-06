LEGO en Nintendo onthullen het volledige Super Mario assortiment

In maart van dit jaar kondigden LEGO en Nintendo een unieke samenwerking aan. Ontwerpers van Nintendo & LEGO bundelen hun krachten om een nieuwe fysieke speelervaring te creëren die Super Mario tot leven brengt in de wereld van LEGO. Maar vooralsnog was het alleen mogelijk de starters set te pre-orderen. Daar komt nu verandering in. Want vandaag is het volledige productassortiment van LEGO Super Mario onthuld, met een geheel nieuwe reeks uitbreidingssets, verzamelbare personagepakketten en power-up pakketten.

LEGO Super Mario



LEGO Super Mario, de unieke samenwerking met Nintendo, laat kinderen de speelse wereld van Super Mario ervaren als nooit tevoren. Super Mario wordt tot leven gebracht in de fysieke LEGO wereld. De producten die vandaag zijn aangekondigd geven fans de kans om Mario's huis te bouwen, op zoek te gaan naar schatten die door Toad zijn verborgen en een Koopa Troopa in de Bewaakte vesting te verslaan. En dat is natuurlijk niet alles!

De samenwerking werd eerder dit jaar aangekondigd en in april werd de leuke ‘Avonturen met Mario Starter Set’ onthuld naast twee uitbreidingssets. De startset is de sleutel tot het ontgrendelen van het hele spel, en is de enige set met de interactieve LEGO Mario figuur. De interactieve LEGO Mario figuur verzamelt munten in game levels die met LEGO-stenen zijn gemaakt.

LEGO Super Mario voegt ook nieuwe interactiviteit toe aan de traditionele LEGO ervaring. Alle sets bevatten hun eigen reeks unieke uitdagingen en personages waarmee fans alleen of tegen vrienden kunnen spelen. Naast de in april aangekondigde uitbreidingssets: Piranha Plantpowerslide en Eindbaasgevecht op Bowsers kasteel, bevat het assortiment uitbreidingssets ook: de Bewaakte vesting, Mario’s huis & Yoshi, Toads schattenjacht, Desert Pokey, Whomps lavafort en het Boomer Bill-spervuur.

Vandaag zijn ook tien verzamelbare vijand-personages aangekondigd die beschikbaar worden gesteld in ‘blind bag’ pakketten. Dit zorgt voor een extra verrassingselement. Elk pakket bevat een bouwbaar personage en een actiesteen om mee te spelen - het kan een Paragoomba, Fuzzy, Spiny, Buzzy Beetle, Bullet Bill, Bob-omb, Eep Cheep, Blooper, Urchin of Peepa zijn! Elke uitbreidingsset en verzamelbaar personage is gemaakt om te worden gebruikt met de Avonturen met Mario Starter Set, voor een verbeterde speelervaring.

De startset heeft 7 actiestenen voor verschillende interacties met de LEGO Mario figuur, die LCD-schermen in zijn ogen, mond en buik heeft om onmiddellijke reacties op beweging, kleur en actiestenen weer te geven.