LEGO en Nintendo komen met unieke samenwerking

Ontwerpers van Nintendo & LEGO bundelen hun krachten om een nieuwe fysieke speelervaring te creëren die Super Mario tot leven brengt in de wereld van LEGO stenen.

The LEGO Group kondigt een samenwerking aan met Nintendo die de manier waarop mensen omgaan met Super Mario en LEGO® zal veranderen. Beide bedrijven delen een passie voor innovatie en spelen. De samenwerking heeft geleid tot een verrijking van de LEGO bouwervaring die een nieuwe manier van spelen mogelijk maakt geïnspireerd door het geliefde videogame-icoon, Super Mario.

LEGO Super Mario



LEGO Super Mario is noch een videogame, noch een traditionele LEGO bouwset. Het is een nieuwe productlijn met een interactieve LEGO Mario figuur die munten verzamelt in fysieke levels gemaakt met LEGO bouwstenen. Dit laat kinderen de speelse wereld van Super Mario ervaren op een nieuwe en unieke manier. Super Mario wordt tot leven gebracht in de fysieke LEGO wereld. Nieuwe uitdagingsniveaus en speelstijlen zullen deel gaan uitmaken van de LEGO ervaring.