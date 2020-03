LEGO brengt ode aan de iconische Fiat 500

LEGO brengt een ode aan de Fiat 500 met deze nieuwe Creator Expert editie. Het is een mooie interpretatie van een iconisch en klassiek model uit de auto-industrie. Iedereen kan nu zelf aan de slag gaan met het bouwen van dit uitdagende model dat is gebaseerd op de legendarische Fiat 500F van eind jaren 1960. Uiteraard beschikt ook deze LEGO set over een aantal authentieke details, zoals het bagagerek met koffer, het gedetailleerde interieur en het dak, de deuren, de motorkap en de achterklep die open kunnen.

Om het Italiaanse thema helemaal compleet te maken, is deze klassieke auto inclusief een opvouwbare schildersezel met een penseel, een palet en een klein 'schilderij' van de auto voor het Colosseum in Rome. De set bestaat in totaal uit 960 stenen. Iets minder dan de ruim 3500 stenen voor bijvoorbeeld de Chiron. Maar nog altijd uitdagend.