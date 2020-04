Voorbestellen van Super Mario LEGO vanaf vandaag mogelijk

Een kleine maand geleden kondigden LEGO® en Nintendo een samenwerking aan. We wisten dus al dat we op korte termijn Super Mario LEGO konden verwachten. En voor fans hebben we heuglijk nieuws, want vanaf vandaag kun je een voorbestelling plaatsen.

Wat je kunt verwachten

De nieuwe LEGO Super Mario productlijn bevat een interactieve Mario figuur die munten verzamelt en levels die je bouwt met LEGO. Het is dus de bedoeling dat je het legendarische spel thuis nabouwt. Het is dan wel geen videogame, uniek is het zeker. Er is een Starter Set beschikbaar en we kunnen verschillende uitbreidingssets verwachten. Steeds meer levels om mee te spelen dus!