Luigi ontmoet zijn broer in het LEGO Super Mario universum

Vandaag kondigde de LEGO Group aan dat Luigi, de favoriet van alle fans, zal toetreden tot het LEGO Super Mario universum met de onthulling van de nieuwe LEGO Super Mario ‘Avonturen met Luigi’ startset. Met dit nieuwe product kunnen kinderen samen spelen met de in het groen geklede LEGO Luigi voor nieuwe spannende, met stenen gebouwde avonturen.

LEGO Luigi



De langverwachte en interactieve LEGO Luigi figuur vormt de nieuwste uitbreiding van de LEGO Super Mario productlijn – het resultaat van een unieke samenwerking met Nintendo dat een geheel nieuwe manier van spelen met LEGO stenen introduceerde. Hoewel gebaseerd op een traditioneel LEGO stenenproduct, is de LEGO Super Mario speelervaring uniek doordat kinderen op speelse wijze Super Mario trajecten kunnen bouwen en hun LEGO Mario en LEGO Luigi figuren op leuke, interactieve manieren tot leven kunnen brengen.

De nieuwe startset, die vanaf vandaag in pre-order besteld kan worden, breidt het vrolijke en interactieve LEGO Super Mario universum verder uit en laat kinderen kennismaken met Luigi – Mario’s broer en partner in vele avonturen.

LEGO Luigi wordt gekenmerkt door zijn herkenbare en charmante persoonlijkheid, en zijn unieke stem. Hij is één LEGO slag groter dan LEGO Mario, in overeenstemming met Luigi’s iconische uiterlijk en eigenschappen.

Avonturen met Mario



Gelijkwaardig aan de ‘Avonturen met Mario’ startset is deze nieuwe set een extra toegangspoort tot de wereld van LEGO Super Mario, en volledig compatibel met de Mario startset, alle uitbreidingssets, Personagepakketten en Power-up pakketten. Beide startsets bieden fans talloze manieren om hun eigen uitdagingen boordevol actie te creëren, uit te breiden, opnieuw op te bouwen, en aan te passen. Dit alles in een uiterst interactieve spelervaring met LEGO Mario of LEGO Luigi. LEGO Luigi beschikt over dezelfde technologie als zijn broer, en wordt geleverd met een kleurensensor, een lcd-scherm om verschillende bewegingsreacties weer te geven, en een luidspreker die iconische geluiden en muziek uit de Super Mario videogameserie afspeelt.