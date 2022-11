De nieuwe LEGO Eiffeltoren is hoogste LEGO-set ooit: 1,5 meter

LEGO komt met een nieuwe Eiffeltoren van maar liefst 10.001 stenen. LEGO is de laatste tijd volop bezig met het aankondigen van gigantische sets. Denk bijvoorbeeld aan de Titanic op schaal van 1:200. Er is echter geen enkele LEGO-set hoger dan de Eiffeltoren (set 10307): hij meet 1,5 meter hoog.

Bekendste bezienswaardigheid De Eiffeltoren is de meest bekende bezienswaardigheid van Frankrijk, te vinden in Parijs op de linkeroever van de Seine. Jaarlijks trekt hij wel 6 miljoen bezoekers en dat is bijzonder voor een trekpleister die geld kost. De toren werd ontworpen door Maurice Koechlin en Émile Nouguier, twee ingenieurs die werkten voor Gustave Eiffel, speciaal voor de wereldtentoonstelling van 1889. Hij is 330 meter hoog en bestaat uit 18.038 stukken metaal. Je zou het niet zeggen voor zo’n geraamte-achtig bouwwerk, maar hij weegt maar liefst 10.1000.000 kilogram. Misschien is dat allemaal wat veel voor een LEGO-set, maar er zijn zeker overeenkomsten met hoe het origineel werd gebouwd. Geometrisch is het ontwerp waarheidsgetrouw en je bouwt hem in 4 delen, precies zoals dat destijds ook werd gedaan. Er is zelfs gedacht aan wat omgevingsgroen en natuurlijk de Franse vlag aan de bovenkant voor wat extra herkenbaarheid. Dit is een LEGO-set voor volwassenen: er zit een leeftijdslabel op van 18+ en dat maakt het echt een verzamelmodel. Moet je het gevaarte verplaatsen? De vier delen kunnen makkelijk worden vervoerd door handvaten.

Nieuwe LEGO Eiffeltoren 149 cm hoog, 57 cm breed en 23 centimeter diep. LEGO heeft binnen zijn Icons-lijn een gloednieuwe, gigantische LEGO Eiffeltoren onthuld. De Parijse trekpleister komt zonder minifigures, maar dat is niet ongebruikelijk voor een Icon: Colosseum en Real Madrid hebben ook geen minifigs (LEGO-poppetjes). Toch is het wel een LEGO-set met een flink prijskaartje: voor dit uit voornamelijk grijze bouwstenen bestaande gevaarte betaal je 629,99 euro. Het is niet voor het eerst dat LEGO een Eiffeltoren-set maakt. Set 10181 is ook een Eiffeltoren, evenals set 21019. Die halen het echter absoluut niet bij deze. Zeker als je dol bent op Parijs, dan is dit een must-have. Het is waarschijnlijk het meest iconische herkenningspunt dat we rijk zijn. Een film die zich afspeelt in Parijs, zelfs al is het maar gedeeltelijk, heeft steevast een shot met daarin de Eiffeltoren, zodat je weet waar je bent.

Flink bouwwerk Deze eyecatcher voor in huis heeft wat ruimte nodig, maar ook wat tijd om te bouwen. De mens schijnt gemiddeld ongeveer 200 tot 400 blokjes LEGO te bouwen per uur, dus met de Eiffeltoren ben je niet in een middagje klaar. Wel is het een bouwwerk dat wat herhaling kent, omdat elke kant immers identiek is. We zijn benieuwd wie hem het snelst weet te bouwen en of mensen er inderdaad 33 uur mee bezig zullen zijn. De nieuwe Eiffeltoren is vanaf 25 november 01:00 uur onze tijd beschikbaar. Op zoek naar ander LEGO? Ga dan naar Bricklord voor een goede LEGO-aanbieding.