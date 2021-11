Lego komt met nieuwe Star Wars Collector: AT-AT

LEGO heeft de smaak te pakken als het aankomt op het uitbrengen van steeds grotere sets. Na onder meer het Colosseum, de Technic Bulldozer en de Titanic, is het nu tijd voor een nieuwe Star Wars set, een AT AT van zo'n 62cm hoog.

AT-AT (75313)

Dit is de AT-AT (75313) waar iedere LEGO Star Wars fan van heeft gedroomd. Dit Ultimate Collector Series bouw- en displaymodel beschikt over verstelbare poten en kop, kanonnen met realistische terugslag, draaiende kanonnen, een bommenluik en een haak waaraan je Luke Skywalkers kabel kunt vastmaken, net als in de Slag om Hoth.