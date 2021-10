Goed nieuws: De Nieuwe Wildernis in Rotterdam, een giga-Titanic van LEGO en bijzondere upcycle

Het is vrijdag en wij zijn er weer voor je met een artikel vol goed nieuws. Ellende genoeg in de wereld, daarom lees je hier alleen fijne, leuke en grappige berichten. En we hoeven nooit lang te zoeken naar goed nieuws, dus hebben we een kersverse blog vol berichten voor jou om met een fijn gevoel het weekend af te trappen. Deze week lees je onder andere meer over een nieuwe film van De Nieuwe Wildernis, LEGO Titanic en een bijzondere bestemming voor windturbines.

Vervolg op De Nieuwe Wildernis in havens Rotterdam In 2013 verscheen de succesvolste Nederlandse natuurfilm ooit in de bioscopen: De Nieuwe Wildernis. Hierin konden we kijken naar de flora en fauna in de Oostvaardersplassen en de film trok meer dan 700.000 bezoekers. Nu komt er een vervolg en verrassend genoeg is die gefilmd op plekken die je misschien niet direct bestempeld als 'natuurgebied', namelijk in de havens van Rotterdam en Moerdijk. Toch blijkt er veel bijzondere natuur te zijn in de havens en industrieterreinen. De Nieuwe Wildernis 2.0 -Natuur in de havens draait vanaf 14 april 2022 in de bioscoop.

WhatsApp, Facebook en Instagram down: leukste memes Voor fervente gebruikers van social media en berichtendienst WhatsApp was het begin deze week even slikken tijdens de langdurige storing. Gelukkig is alles inmiddels weer in de lucht én hebben we altijd nog grappige memes. Want gelukkig zit er iets positiefs in de meeste situaties en zijn mensen er als de kippen bij om er grappen over te maken. We hebben veel leuke memes voorbij zien komen en delen de 3 meest hilarische met je! Die verschenen natuurlijk allemaal op Twitter, want dat medium was nog wel bereikbaar.

Free Britney: de zangeres krijgt haar vrijheid terug We hebben het afgelopen jaar al vaker geschreven over Britney Spears, want de popprinses was nogal vaak in het nieuws. Over het curatorschap door haar vader is veel gezegd en geschreven. Er is zelfs een Netflix-documentaire over gemaakt: Britney vs Spears. Aan het eind van dit jaar stopt het curatorschap en kan ze haar leven weer leiden zoals ze het zelf voor zich ziet. Een enorme opluchting voor Britney, die steeds mondiger wordt op Instagram over de situatie. De Free Britney-beweging was er bovendien zeker niet voor niets, want de zangeres is heel blij met alle steun die ze heeft ontvangen!

LEGO komt met 1,3 meter lange Titanic-replica Dichtbij, ver weg, waar je ook maar bent: LEGO komt met een Titanic-set van maar liefst 1,3 meter. Het is een van de grootste gevaarten van LEGO allertijden en hij is 9.090 steentjes om te bouwen. Of hij kan drijven, dat weten we niet, wel de prijs: 630 euro. Maar goed, dan heb je wel een enorme blikvanger in huis:

Dit zijn de Transformers-voertuigen De zevende (!) Transformersfilm wordt momenteel gemaakt en die heet Rise of the Beasts. Zoals altijd bestaat de film uit voertuigen die in robots kunnen veranderen en andersom. We hebben nu eindelijk een glims gekregen van de hoofdvoertuigen uit de film: onder andere een Ducati, een Porsche en een Volkswagen. Transformers: Rise of the Beasts verschijnt juni 2022.

Een goede recycle-actie in Denemarken In Nederland heb je meestal pech: daar staat je fiets gewoon open en bloot als je hem even in de stad parkeert. Liters regen kunnen erop vallen en zeker als je een dure ebike hebt, dan is dat geen prettig idee voor de duurzaamheid van je stalen ros. In Denemarken zijn ze dubbel zo duurzaam bezig, want ze hebben een fiets-overdekking gemaakt van oude windturbines. Die zijn vaak moeilijk te recyclen door de vele materiaalsoorten die ervoor worden gebruikt. Nu dus toch een goede bestemming. Zo wordt upcycle wel een heel dubbel begrip!