Goed Nieuws: Mario-film met Chris Pratt en bouw een egelhotel

Vrijdag is weer aangebroken en er is genoeg te vertellen om je weekend een goede aftrap te geven. Zoals bevingen op mars, gratis pakketten om een egelhotel te bouwen, het behoud van de aarde en een nieuwe Mario-film met niemand minder dan Chris Pratt als Mario. Heet een aardbeving op Mars wel een aardbeving? Marslander Insight is alweer 1.000 dagen op Mars en hij heeft het daar prima naar zijn zin. Hij was er zelfs getuige van een gigantische aardbeving die wel anderhalf uur duurde. Of eigenlijk: beving. Hij had een magnitude van 4.2 en het was de derde in een maand tijd. Het is tof dat Insight het kon waarnemen, want eigenlijk zou de apparatuur een maanden niet worden gebruikt. Er was te weinig energie, maar de zonnepanelen zijn toch schoongemaakt door er wat zandkorrels op te gooien, die door de wind weer zijn meegenomen. Hierdoor kon de seismische meter toch nog worden ingezet. We moeten echter wel oppassen, want met zulke bevingen is Mars duidelijk wat actiever dan aarde. Als we ooit een kolonie willen beginnen op Mars, dan moeten we geen Nederlandse, maar liever een Aziatische bouwmethode gebruiken.

Jeff Bezos zegt 1 miljard dollar toe voor behoud aarde Er is veel kritiek op het gebrek aan duurzaamheid van ruimtetoerisme, maar Jeff Bezos laat zien dat er ook een andere kant van de medaille is. Hij zegt dat hij sinds hij in de ruimte is geweest heeft gerealiseerd dat hij de aarde beter wil beschermen. Is ze echt zo mooi van boven? In ieder geval heeft Bezos er 1 miljard dollar voor over. Hij wil daarmee de biodiversiteit proberen te herstellen in de Andes, het Congo Basin en de Stille Oceaan. Hij zei er ook bij: “Ik heb gehoord dat mensen die de aarde vanuit de ruimte zien echt een ander beeld krijgen van onze planeet, maar ik was er niet op voorbereid hoe zeer dat waar zou zijn.” 1 miljard is een druppel op de gloeiende plaat, maar het is een begin.

Chris Pratt is… Nintendo-mascotte Mario in nieuwe film Hij gaat hem niet spelen, maar spreekt wel zijn stem in: Chris Pratt is Nintendo’s Mario in de film die eraan zit te komen over het gamepersonage. Hoewel Chris Pratt een goede keuze is, vragen fans zich af waar Charles Martinet is in dit verhaal. Martinet spreekt al decennia de stem in van het gamepersonage. Aan de andere kant kan Chris Pratt wel een heel frisse draai geven aan het personage én heeft hij al zeer succesvol de hoofdrol ingesproken van de Lego-movie. Bovendien is hij simpelweg een goed gewaardeerd acteur die ons al sinds zijn opvallende verschijning in Parks & Rec compleet weet in te pakken, zelfs in slechte Jurassic World-vertellingen. Het duurt nog wel even voor we het kunnen horen: 21 december 2022 verschijnt Mario.

Kom alvast in kerststemming Er zijn mensen die het hele jaar aftellen naar de kerstdagen. Zij kopen nu al adventskalenders en kunnen niet wachten om de kerstboom op te zetten. Dat weten ook de streamingdiensten, want Videoland gooit vanaf oktober alweer kerstfilms online. It’s A Very Merry Muppet Christmas Movie zie je vanaf 1 oktober. Netflix begint in november met de eerste kerstfilms. Je kunt dan onder andere kijken naar A Boy Called Christmas met Michiel Huisman en het tweede deel van de Familie Claus!

Zo zien stripfiguren er in het 'echt' uit Ze zijn fictief, maar soms lijken stripfiguren net echt. Hossein Diba laat ze tot leven komen en creëert karakter met 3D software. Het geeft onder andere Super Mario, Goku uit Dragon Ball, de opa uit de Simpsons en Krusty the Clown een gezicht. Op zijn instagramaccount deelt de artiest plaatjes van zijn creaties.

Bestel een gratis egelpakket Het is herfst en als je een tuin hebt kunnen daar zomaar egels gaan rondscharrelen. Helaas gaat het niet zo goed met de egels in Nederland, de afgelopen 10 jaar is de populatie gehalveerd. Natuurmonumenten wil ervoor zorgen dat de beestjes veel meer goede schuilplekken krijgen en minder vaak worden overreden. Daarom kun je een gratis egelpakket bestellen en daarmee een fijn hotel voor de beestjes maken. Leuk voor kids, maar stiekem ook voor volwassenen! Je bestelt het gratis strijdpakket voor de egels hier.