Goed nieuws: Sex Education op Netflix, bijzondere droneshow en AI tegen Alzheimer

Het weekend staat weer voor de deur en daarom krijg je van ons ook deze week een portie goed nieuws. Deze keer vertellen we je meer over het nieuwe seizoen van Sex Education, AI-succes in de strijd tegen Alzheimer en de spectaculaire droneshow op Burning Men.

Sex Education seizoen 3 nu op Netflix Otis, Maeve en Eric keren terug in seizoen 3 van Sex Education. En ook dit seizoen zit vol seks, spraakmakende en bizarre situaties en ongemakkelijke momenten. Gelukkig speelt Gillian Anderson nog steeds de moeder van Otis en dat is een genot om naar te kijken. Wat je verder kunt verwachten? Eric en Adam zijn nog steeds, of weer, verliefd op elkaar en Jean is zwanger. Verder krijgt de school een nieuwe rector en dat zorgt voor behoorlijk wat ophef. Sex Education seizoen 3 is vanaf vrijdag 17 september te zien op Netflix.

Hilarisch Instagramaccount: I want to leave Mocht je toe zijn aan wat foto's die je oncomfortabel laten voelen, dan raden we je aan om een kijkje te nemen om het Instagramaccount I want to leave. Het is ongemakkelijk, vreemd en juist daarom lekker om doorheen te scrollen. Kijk en verbaas jezelf!

Weg met wachtwoorden! AL DIE WACHTWOORDEN. Het is toch niet te doen om voor alle sites waarvoor je een account hebt, een ander wachtwoord te bedenken? Die je dan ook nog moet onthouden. En natuurlijk bent vergeten zodra je na een tijdje weer inlogt. Goed nieuws: Microsoft wil er ook vanaf. Je kunt nu inloggen bij diensten van MS met de Authenticator-app, gezichtsherkenning of een code die je krijgt toegestuurd per mail of sms. Inloggen zonder wachtwoorden klinkt als muziek in onze oren!

Kunstmatige Intelligentie kan in bijna 100 procent van de gevallen Alzheimer vaststellen De ziekte van Alzheimer houdt veel wetenschappers al decennia bezig. Het is moeilijk om het te genezen, maar het zo vroeg mogelijk vaststellen kan helpen. Goed nieuws, want kunstmatige intelligentie kan daarbij helpen. Uit een studie blijkt zelfs dat het in bijna 100 procent van de gevallen kan vaststellen dat iemand aan de ziekte lijdt. Hoe vroeger de diagnose, des te beter iemand kan worden geholpen met zijn Alzheimer, waardoor de achteruitgang kan worden vertraagd.

Bradley Cooper manipuleert erop los in Guillermo Del Toro’s Nightmare Alley Zelfs de eerste paar seconden van de trailer van Nightmare Alley zien er super uit: Bradley Cooper speelt in deze nieuwe film een pretpark-uitbater die een extreem talent heeft voor het manipuleren van mensen. Maar ja, is het dan zo’n goed idee om het met een knappe psychologe aan te leggen? Hoe dat verloopt -en dat is hobbelig- zie je vanaf 17 december in Nightmare Alley van Guillermo del Toro.

Indrukwekkende drones op Burning Man-festival Het staat te boek als een van de meest bijzondere festivals ter wereld: Burning Man. Hoewel veel mensen er juist lekker back to basics gaan, is er ook ruimte voor tech. Hypermoderne tech zelfs, want deze drones geven een mooi showtje weg: