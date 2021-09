Goed Nieuws: derde seizoen Undercover en populaire Star Wars-game keert terug

Het weer was deze week geweldig, dus hopelijk ben je allemaal in positieve nazomersferen. Om dat nog beter te maken, hebben Irene en Laura ook deze week weer Goed Nieuws voor je verzameld: van games tot Undercover-nieuws, technologisch geavanceerd hout en meer. Star Wars: Knights of the Old Republic krijgt een remake We zijn inmiddels wel een beetje klaar met alle remakes en remasters die maar blijven komen: zijn er geen goede ideeën meer voor nieuwe IP’s, zijn gamemakers te bang om te falen of blijft de gamewereld voor de lol in het verleden hangen? Aan de andere kant maakt de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic ons heel blij. Er zijn in de afgelopen decennia honderden Star Wars-games verschenen, maar eigenlijk is er geeneen beter dan deze, die nu een remake krijgt op PlayStation 5. Wanneer precies, dat moeten we nog horen.

Undercover seizoen 3 komt eraan Undercover was vanaf de start een dikke hit en fans van de serie kijken nu al uit naar seizoen 3. Gisteren maakte Netflix bekend dat er hard wordt gewerkt aan de nieuwe verhaallijn. We zien Bob, Ferry en Daniëlle natuurlijk terug, maar ook nieuwe gezichten. Als Ferry weer op vrije voeten is gekomen gaat hij hard aan de slag om zijn plek in de drugsmarkt opnieuw te veroveren. Er is inmiddels een nieuwe bende actief waar hij de strijd mee aan moet moet gaan. En dan is er nog Bob, inmiddels weg bij de politie, maar nog steeds in het vizier van Ferry. Seizoen 3 van Undercover verschijnt dit najaar op Netflix.

Schattige animatiefilm met robots Ron’s Gone Wrong komt eraan We vonden Big Hero 6 al enorm aandoenlijk met zijn robots, of Wall-E, maar het is de hoogste tijd voor een nieuwe robot-animatiefilm. Ron’s Gone Wrong is een botcom: een comedy over robots. Het verhaal gaat over een jongetje die niet zoveel vrienden heeft, maar een vader heeft die uitvinder is. Zo vindt het jochie op een dag de B-Bot, waarmee hij dikke vrienden wordt. Alleen helemaal klaar was de uitvinding nog niet...

Er is een houten vloer ontwikkeld die energie opwekt Een team Zwitserse onderzoekers heeft een houten vloer uitgevonden die energie opwekt. Je moet er wel wat voor doen, want je moet op de vloer lopen. De energie die hierbij vrijkomt kan worden gebruikt om een lampje te laten branden. Het maken van de vloer is een kwestie van twee planken op elkaar plakken met electrodes ertussen. Oke, er komt wel iets meer bij kijken, maar hoe cool is het dat er een ledlampje aan kan gaan door simpelweg een kamer binnen te wandelen?

5 tips die je leven kunnen redden Wij liepen tegen een lange lijst met feitjes aan die jouw leven, of die van een ander kunnen redden. En dat kan enorm goed nieuws zijn, dus delen we er 5 met jou. Wie weet komen ze ooit van pas! 1. Als een hulphond je benadert zonder baasje, loop dan met het dier mee. Waarschijnlijk heeft zijn baas hulp nodig. 2. Als je de pech hebt om in een brandend gebouw te zijn, probeer dan kruipend je weg naar buiten te vinden. Giftige rook stijgt op, dus blijf dichtbij de grond! 3. Zorg voor een koolmonoxide melder in huis. Deze kan je leven redden, want je raakt bewusteloos voordat je doorhebt dat ergens koolmonoxide lekt. 4. Word je gebeten door een wild dier op vakantie of een zwerfhond? Haal dan zo snel mogelijk een rabiës injectie. 5. Ben je in een open veld als het begint te onweren? Ga dan niet liggen, maar gehurkt en ineengedoken zitten met je handen over je oren.

Verlaten huizen in Scandinavië Waarom verlaten huizen in Scandinavië goed nieuws zijn? Omdat Britt Marie Bye er prachtige foto's van heeft gemaakt en ze deelt op haar Instagram-account. En die plaatjes zijn zo mooi, dat je er meteen een verhaallijn van een Zweedse krimi omheen verzint. Haar boek "Forlatte hus", vol met haar foto's en verhalen, ligt nu in de winkel.