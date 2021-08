Goed Nieuws: Lemmings-docu, nieuw seizoen GTST en boomloos hout

Het is vrijdag, de zon schijnt een soort van en daar zijn we na alle kou van de laatste dagen blij mee. Met het weekend weer voor de deur staan we stil bij positief nieuws, want deze week was er niet van doordrongen. Gelukkig is er genoeg te vinden.

Lemmings-game is 30 jaar oud: tijd voor een docu

De Amiga-game Lemmings bestaat dit jaar 30 jaar. Hoewel de beestjes in de game er aardig anders uitzien dan de echte lemming, zijn ze wel heel herkenbaar met hun groene haar. Lemmings hadden als eigenschap altijd maar door te lopen, dus je moest slim van tools en bruggen gebruikmaken om ze op de plek van bestemming te krijgen. Excient is momenteel de licentiehouder van Lemmings en het is aan hen om nu een documentaire te maken over deze iconische game. In de docu komen journalisten, ontwikkelaars en fans aan het woord over het geestige spel. De docu heet Lemmings 30th: Can You Dig It? en verschijnt eind dit jaar.