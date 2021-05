Goed Nieuws: Songfestivalkoorts laait op, LEGO Daily Bugle-set van Spider-Man en de leukste baan van Nederland

Het is weer vrijdag! Dus hebben we weer een artikel vol goed nieuws voor je gemaakt. Tijdens dit lange pinksterweekend kun je bijvoorbeeld niet echt genieten van zonnig weer, maar wel van het Songfestival. En er is meer! Want denk je van LEGO Daily Bugle-set van Spider-Man en de leukste baan van Nederland.

Songfestivalkoorts losgebarsten

Het kan je niet zijn ontgaan: het Eurovisie Songfestival is volop aan de gang in ons eigen Rotterdam. Dus zien we de stad meer op tv dan ooit en worden we overladen met nieuws over het evenement. De eerste en tweede halve finales hebben we achter de rug en zaterdagavond is de grote finale. Helaas kan onze trots en voormalig winnaar Duncan Laurence daar niet bij zijn, want hij is positief getest op het coronavirus. Finalist IJsland moet ook optreden op afstand. Dat is heel jammer, maar gelukkig is het verder wel een enorm feest. Met bezoekers, want bij elke show mogen 3500 mensen aanwezig zijn.

De Songfestivalkoorts is dus in volle gang en je mag best een beetje trots zijn op deze fantastische productie van eigen bodem. Inclusief de presentatieskills van onze eigen Chantal, Nikkie, Jan en Edsilia.