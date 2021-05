Hoogtepunten van en leukste tweets over de 1e halve finale van het Songfestival!

Na een lange voorbereidingstijd was het gisteravond eindelijk zover: de eerste halve finale van het Songfestival vond plaats in Ahoy Rotterdam. Een echt Nederlands feestje werd het, vol hoogtepunten en weinig dieptepunten. Het was een fantastische show, waar we als Nederlanders enorm trots op mogen zijn. Van de spectaculaire lichteffecten tot de presentatie, organisatie en optredens.

Songfestival krijgt voorrang op voetbal

Bijna 3 miljoen mensen keken live op tv mee. Dat zal Dick Advocaat wel teleurstellen, want hij vindt het belachelijk dat Feyenoord de wedstrijd van zaterdag misschien moet verzetten omdat het Songfestival dan plaatsvindt. Blijkt een groot deel van de Nederlanders toch liever te kijken naar het liedjesfeest dan naar Feyenoord, sorry Dick. Eindelijk hebben we weer eens een grote show om naar te kijken en het maakt je toch wel trots op ons land, want we hebben wel een visitekaartje afgegeven zeg. We blikken terug, met hoogtepunten en de leukste tweets, en kijken vooruit naar de tweede halve finale. Want morgenavond gaat het gewoon weer los!