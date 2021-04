Komt Lady Gaga optreden tijdens het Eurovisie Songfestival?

Songfestival-fans zijn door het dolle, want het gerucht gaat dat niemand minder dan Lady Gaga komt optreden tijdens de finale op 22 mei. Daarmee zou de artiest de opvolger zijn van Madonna, die op het podium stond in 2019. En vervolgens een ontzettend slecht optreden liet zien voor het oog van miljoenen kijkers. Laten we dat snel vergeten en overgaan tot de orde van de dag. Want hoe groot is de kans dat Lady Gaga écht naar Rotterdam komt?

Komt Lady Gaga eindelijk écht optreden? Het is niet de eerste keer dat Lady Gaga wordt getipt als 'suprise act'. In 2017 deed hetzelfde gerucht namelijk de ronde, maar daar bleek toen niets van waar. Hoewel de organisatie ontkent dat Gaga naar Rotterdam komt, houden ze de deur nog wel op een kier: 'not that we know of' antwoordde Sietse Bakker op de vraag of de artiest komt optreden. Het zal deels de hoop van de fans zelf zijn waardoor de speculaties op gang komen. Zo roepen zij op Twitter dat in Lady Gaga's tourschema op Google te zien is dat ze naar Rotterdam komt.. Klinkt nog niet als een heel plausibele verklaring als je het ons vraagt, maar het zou natuurlijk wel fantastisch nieuws zijn als Gaga wél komt optreden.

Optredens tijdens de pauze Wat we wel zeker weten, is dat onder andere Afrojack en Glennis Grace op het podium staan tijdens de pauze op 22 mei. Waarmee er een echt Nederlands tintje wordt gegeven aan het Songfestival. Want op de aankondiging van Gaga volgde ook weer veel commentaar van fans die vinden dat het een Europees feestje moet blijven. Het overgrote deel van de fans zal waarschijnlijk een gat in de springen, want hallo: LADY GAGA! Het is niet de minste naam, een fantastische artiest en heel geliefd in de LGBTQ+ community. Wat ons betreft een perfecte match met het Songfestival. We zullen de komende weken ongetwijfeld meer horen. En wie echt niet kan wachten moet misschien toch hopen op een verspreking van één van de presentatoren.

Songfestival: kanshebbers volgens de bookmakers De voorspellingen vliegen nog wel wat kanten op. Maar op dit moment lijken Malta, Frankrijk en Zwitserland straks hoge ogen te gooien. Zij doen het goed bij de bookmakers en we weten dat die vaak gelijk hebben. In ieder geval zou het betekenen dat onze eigen Jeangu Macrooy op de 30e plek eindigt. Hopelijk wordt 'Birth Of A New Age' nog wat beter opgepikt en scoren we op 22 mei wel iets hoger. Overigens weten we nog steeds niet wanneer de kaartverkoop voor het spektakel van start gaat.



Wil je alvast een beetje in de stemming komen? Bekijk dan ditlijstje met de beste Songfestival-liedjes ooit! Credits header foto:Justin Higuchi via Flickr