Songfestival voorpret: dit zijn de beste liedjes ooit

Het Eurovisie Songfestival zou vanavond plaatsvinden in Rotterdam. Zoals iedereen inmiddels weet gaat dat feestje dit jaar niet door. Als alternatief kun je vanaf 21.00u kijken naar Eurovision Shine A Light op NPO 1. Gelukkig gaat het liedjesfestijn dus niet helemaal onopgemerkt voorbij dit jaar. Onderdeel van de voorpret zijn natuurlijk de klassiekers, de beste liedjes die gemaakt zijn sinds 1956. De beste liedjes van het Eurovisie Songfestival Maar wat zijn nu de beste liedjes? Iedereen blijkt zo zijn persoonlijke favorieten te hebben, zo blijkt uit mijn eigen rondvraag onder vrienden en familie. Wat in ieder geval een aantal feitjes zijn: Ierland is het meest succesvolle Songfestival land, met in totaal 7 overwinningen

Zweden won 6 keer en Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Nederland wonnen 5 keer

Dit jaar is de eerste keer sinds 1956 dat het Eurovisie Songfestival niet door kan gaan

In totaal hebben de afgelopen 64 jaar maar liefst 53 landen meegedaan aan de finale

Dit leverde 67 winnaars op uit 27 verschillende landen

In 1969 waren er 4 winnaars, waaronder Nederland

De winnaars bestaan uit 38 zangeressen, 12 zangers, 11 groepen en 6 duo's Vanavond dus geen nieuwe winnaar, daarom delen we onze favoriete nummers uit 64 jaar Eurovisie Songfestival! Enjoy!

'Mr. Songfestival': Johnny Logan De Ierse Johnny Logan deed maar liefst 3 keer mee aan het Songfestival, waarvan hij 2 keer won. In 1980 met What's Another Year en in 1987 met Hold me Now.

ABBA: Waterloo In 1974 won ABBA met Waterloo het Songfestival en dat betekende meteen hun Europese doorbraak. Het nummer blijkt favoriet te zijn bij veel fans en stond dit jaar op nummer 1 in de Songfestival Top 50 van NPO Radio 2.

Teach-In: Dinge-Dong In 1975 won Nederland het Songfestival met de Engelstalige versie van Dinge-Dong. De tekst van de Nederlandstalige versie verschilt trouwens behoorlijk van deze versie. Het blijkt in ieder geval nog steeds een grote favoriet te zijn.

Loreen: Euphoria De Zweedse zangeres Loreen won in 2012 met Euphoria overtuigend het Songfestival. Het nummer werd daarnaast in veel Europese landen een grote hit. In de Nederlandse hitlijsten bleef het maanden in de top 10 staan, waarmee het de succesvolste en langst genoteerde songfestivalhit werd uit de geschiedenis.

Katrina and The Waves: Love Shine A Light Uiteindelijk werd de Britse band Katrina and The Waves bekender met Walking On Sunshine, toch kregen ze internationaal aandacht dankzij hun winst in 1997 met Love Shine A Light. Dit nummer staat vanavond ook centraal bij Eurovision Shine A Light.

The Common Linnets: Calm After The Storm In 2014 wisten Waylon en Ilse DeLange de 2e plaats te behalen met Calm After The Storm. De magie tussen het gelegenheidsduo was bijzonder, maar bleek niet blijvend. Veel Nederlanders schatten het nummer van tevoren kansloos in. Gelukkig bleken Ilse en Waylon de grote verrassing van deze editie te worden.

Sandra Kim - J'aime la vie De Belgische Sandra Kim won in 1986 met J'aime la vie. Ze was toen pas 13 jaar oud, maar had zich opgegeven als 15-jarige (de minimumleeftijd om deel te nemen). Ze zal de geschiedenis ingaan als jongste winnaar van het Songfestival ooit, omdat de minimumleeftijd inmiddels 16 jaar is.

Edsilia Rombley: Hemel en aarde In 1998 zong Edsilia Rombley met succes het Nederlandstalige nummer Hemel en aarde en behaalde toen de vierde plaats. Nog steeds is het een populair liedje onder liefhebbers van het Songfestival.

Lenny Kuhr - De troubadour In 1969 won Lenny Kuhr, samen met nog 3 andere deelnemers, met De troubadour het Songfestival. Het Nederlandstalige nummer bleek ook voor de andere landen een pakkende melodie te hebben.

Conchita Wurst: Rise Like a Phoenix De Oostenrijkse zangeres Conchita Wurst (Tom Neuwirth) won in 2014 van Ilse en Waylon met Rise Like a Phoenix. De act deed veel stof opwaaien omdat Conchita optrad als vrouw met baard. Het was in 2014 de overtuigende winnaar van het Songfestival.

Dancan Laurence: Arcade We sluiten af met de winnaar van 2019, de man die na 44 jaar weer voor Nederland het Songfestival wist te winnen. Duncan was een van de favorieten bij de bookmakers, maar had stevige concurrentie van Italië en Zweden. Hij mag zich in ieder geval nu als enige artiest 2 jaar lang winnaar noemen!

