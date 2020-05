Dit zie je zaterdag bij Eurovision Shine A Light

We weten al even dat het Eurovisie Songfestival is verplaatst naar volgend jaar. Toch blijft het zuur, voor zowel de deelnemers als de organisatie en fans. En Rotterdammers die hun huis niet voor een hoge prijs kunnen verhuren (maar die slaan volgend jaar hun slag wel). Gelukkig strijkt de organisatie volgend jaar gewoon weer neer in Rotterdam, want 'we' zijn nog steeds aan de beurt om het Songfestival te organiseren. Duncan Laurence is daardoor zelfs twee jaar op rij winnaar. Om dit jaar toch een beetje het 'Songfestival gevoel' te krijgen heeft de organisatie een alternatief bedacht: Europe Shine A Light.

Europe Shine A Light

De 41 deelnemers die dit jaar al helemaal klaar waren voor deelname aan het Eurovisie Songfestival, krijgen zaterdag 16 mei toch (alvast) hun moment of fame. Dan wordt er namelijk vanuit Hilversum een speciale liveshow uitgezonden die in alle deelnemende landen te zien is. Alle artiesten hebben een persoonlijke boodschap en we krijgen een videoclip te zien van het nummer waarmee ze deel zouden nemen aan het Songfestival. Bovendien gaan ze samen zingen, namelijk het nummer Love Shine A Light van Katrina and The Waves (winnaar in 1997). Ook het Rotterdams Philharmonisch Orkest laat dit nummer horen.

Om je geheugen even op te frissen: