​Wie wint het AI Songfestival 2020?

Het AI Songfestival



Computerwetenschappers, coders, muzikanten en rappers trainden hun AI-systemen op het componeren van de ultieme Songfestivalhit. Het publiek kon tot en met 10 mei stemmen. Een vakkundige jury met expertise in muziek en AI oordeelt mee: hoeveel AI is gebruikt in het liedje, en is AI op een creatieve manier ingezet? Het AI Songfestival wordt georganiseerd door de VPRO in samenwerking met NPO 3FM en NPO Innovatie. De European Broadcasting Union (EBU) is voting supervisor.

Host van de avond

De host van de avond is de Belgische comedian en nerd Lieven Scheire, die altijd al de wens had om het Eurovisie Songfestival te presenteren. De publiekspunten worden uitgedeeld door Emma Wortelboer. Namens de jury zal componist en AI-onderzoeker Vincent Koops de punten verdelen. De 13 deelnemende teams (afkomstig uit Nederland, Australië, Zweden, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland) zijn erbij via een live verbinding in een digitale greenroom. Verwacht Songfestival meets wetenschap, glitters en code!



YouTube-serie

In het verlengde van het AI Songfestival presenteert de VPRO een YouTube-serie over AI en muziek. In de serie wordt één van de Nederlandse teams, met onder andere Willie Wartaal, in hun proces gevolgd. In 5 afleveringen die op het YouTube-kanaal van 3FM worden gedeeld, verkennen ze de verschillende aspecten van AI. Ze formuleren de ingrediënten voor de ultieme hit, zoeken manieren om een computer zelfstandig een catchy melodie te laten componeren en laten een machine een songtekst schrijven.

Afbeeldingen via VPRO.