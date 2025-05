TwitchCon Europe 2025 in Rotterdam zet nieuwe standaard voor toegankelijkheid

Op 31 mei en 1 juni verwelkomt Rotterdam Ahoy duizenden bezoekers voor TwitchCon Europe 2025. Wat deze editie bijzonder maakt, is niet alleen de line-up of internationale allure, maar vooral de manier waarop toegankelijkheid vanaf het begin centraal heeft gestaan in de organisatie. In samenwerking met de gemeente Rotterdam is dit hét voorbeeld van hoe inclusie er in de praktijk uit kan zien.

Een event waar iedereen volwaardig meedoet

Twitch is wereldwijd bekend als een platform waar iedereen – met of zonder beperking – eenvoudig mee kan doen. Dat inclusieve karakter heeft het platform nu doorvertaald naar het fysieke evenement. In plaats van ontoegankelijke routes of achteraf geplaatste rolstoelplatforms, biedt TwitchCon Europe 2025 een gelijkwaardige beleving voor álle bezoekers.

“Toegankelijkheid is geen extraatje, het is een voorwaarde,” zo benadrukt Marianne Dijkshoorn, toegankelijkheidsexpert en betrokken bij de organisatie. Ze werkte samen met George P Johnson Experience Marketing en de gemeente Rotterdam om elk detail van het evenement inclusiever te maken.

Concreet en toekomstgericht

De lijst met voorzieningen is indrukwekkend en toont hoe serieus Twitch dit neemt:

Internationale gebarentolken (IS) aanwezig op locatie

Verzorgingsruimte voor liggende zorg, i.s.m. Changing Places Nederland

Prikkelarme wandelroute, ook geschikt voor hulphonden

Toegankelijke communicatie, vooraf én tijdens het event

Inclusief evacuatieplan, ook voor mensen met fysieke, auditieve, visuele of cognitieve beperkingen

Volledig geïntegreerde rolstoelplekken in alle zalen

Rotterdam geeft het goede voorbeeld

Volgens Willem Philipsen van Rotterdam Onbeperkt is TwitchCon 2025 een schoolvoorbeeld van hoe inclusief organiseren eruitziet. “We zijn trots dat juist Rotterdam het podium biedt voor zo’n vooruitstrevend evenement. Dit laat zien wat er mogelijk is als je vanaf dag één inclusief denkt.”

TwitchCon laat daarmee zien dat de online inclusieve cultuur ook in de echte wereld gerealiseerd kan worden. Voor bezoekers met én zonder beperking betekent dit: samen genieten, zonder drempels.