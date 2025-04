Dit was de meest bekeken game op Twitch in 2024

Twitch is een geweldige plek om naar mensen te kijken. Die gamen, die laten zien wat hun dj-skills zijn of die gewoon kwebbelen. Wel is het ooit begonnen voor voornamelijk gaming en is het nog steeds grotendeels een gaming platform. Het is waar de nieuwste games worden gespeeld of juist oude games worden geëerd. En dat laatste geldt ook voor de meest bekeken game op Twitch in 2024.

Grand Theft Auto V

Die game is namelijk.. Grand Theft Auto V. GTA5 een ‘oude’ game noemen is bij sommigen vloeken in de kerk. Het is inderdaad enerzijds nog geen oude game, omdat het nog steeds de ‘huidige’ GTA is, maar anderzijds is het wel een spel uit 2013. Het is echt een oud spel als je er zo naar kijkt: dat jaar kwam ook The Last of Us uit, en dan bedoelen we niet de tweede.

Tegelijkertijd is het niet verbazingwekkend dat het Grand Theft Auto 5 is: er kan heel veel in het spel, het heeft enorm veel spelers en het is ook wel een game waarbij je ondertussen gewoon gezellig kunt praten met je volgers. Het is niet voor niets dat de trailer van GTA VI al 250 miljoen keer is bekeken: het is nu eenmaal de meest populaire gamefranchise van de wereld.