Call of Duty: Black Ops 7 verschijnt waarschijnlijk op 14 november

Call of Duty: Black Ops 7 komt er aan en wel op 14 november, als we de laatste lekken mogen geloven. De populaire shooterfranchise kiest vaak voor een november-release en dat is dit jaar dus niet anders. Het gaat om de game die na Black Ops 6 komt, maar het is qua verhaal meer een opvolger van Black Ops 2.

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty gaat de futuristische kant weer op en dat is eerder goed bevallen, dus een goede keuze van Treyarch en Raven. De studio’s werken samen al een tijd aan deze game, die zowel een campagne heeft als diverse multiplayermodi, waarvan de 32-spelermodus op Avalon een van de grote mogelijkheden zal zijn. Ook zijn er verschillende geremasterde maps van de partij.

Het is een release die nog niet officieel is gemaakt door Activision, net als geruchten dat de game geen Tax-Sprint heeft. Ook zou het spel waarschijnlijk niet op Nintendo Switch 2 verschijnen. Waarschijnlijk krijgen we volgende week al antwoord op enkele van deze geruchten, want dan belooft er meer te worden getoond van het spel tijdens Gamescom. Call of Duty: Black Ops 7 werd op 10 juni onthuld.