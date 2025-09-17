Logiplay 2025: Logitech introduceert AI-hulpje voor streamers

Logitech heeft tijdens Logiplay aangekondigd dat het met een AI-hulpje voor streamers komt. Het gaat om Intelligent Streaming Agent. Die moet het streamers makkelijker maken om hun Twitch- of YouTube-streams te runnen.
Het gaat om een avatar die bij je streams kan aansluiten. Je ziet die avatar ook in beeld staan en je kunt die zelf een bepaald uiterlijk en persoonlijkheid geven. Zo kan de avatar een beetje bijdehand zijn. Dus als je vraagt: “Ben ik een beetje aan het winnen, dan zegt ze bijvoorbeeld: “Nou, ja, winnen: je bent als een goudvis in een aquarium vol haaien.” Het is een soort co-host, alsof je naar een podcast kijkt. Het helpt je ook om het gesprek gaande te houden als je zelf even niet weet wat je moet zeggen tijdens je stream.
Daarnaast kijkt je co-host ook echt mee in de game. Dus speel je bijvoorbeeld Fortnite, dan kan je je AI-avatar vragen waar je het beste kunt droppen. Ook als je vastzit in een game, dan kan de co-host je verder helpen. Het is grappig en leuk bedacht, maar het heeft nog meer handige functies. Als je je microfoon even mute, dan vertelt de AI je dat je microfoon is gemute, en stelt ze mogelijk zelfs voor om je kijkers even bezig te houden.
Ook kan de AI-assistent optreden als producent, dus audiocues volgen en replays laten zien van toffe momenten in de game. Daarnaast is er een technische assistent-optie aanwezig die checkt of alle tech wel goed werkt, je goed hoorbaar bent, enzovoort. Logitech meldde in januari al dat het hieraan werkte, maar nu wordt het ook echt beschikbaar gemaakt voor streamers over de hele wereld. Het werkt met een abonnement: het is freemium, dus je kunt er wel gratis mee werken, maar dan kun je niet zo veel vragen. Tegen betaling kun je veel meer vragen.
Logitech ziet de AI Stream Assistent onder andere als een goede manier voor beginnende streamers om erin te komen, omdat er niet te veel taken tegelijk op ze afkomen. Bovendien kan de AI-co-host bijvoorbeeld ook polls opzetten om te kijken wat je kijkers willen dat je nu in de game doet. Iets waar je normaal allerlei plugins en zaken voor nodig hebt, naast dat je dat niet zo makkelijk kunt opzetten terwijl je zit te gamen.