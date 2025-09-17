Logiplay 2025: Logitech introduceert AI-hulpje voor streamers

Logitech heeft tijdens Logiplay aangekondigd dat het met een AI-hulpje voor streamers komt. Het gaat om Intelligent Streaming Agent. Die moet het streamers makkelijker maken om hun Twitch- of YouTube-streams te runnen.

Intelligent Streaming Agent

Het gaat om een avatar die bij je streams kan aansluiten. Je ziet die avatar ook in beeld staan en je kunt die zelf een bepaald uiterlijk en persoonlijkheid geven. Zo kan de avatar een beetje bijdehand zijn. Dus als je vraagt: “Ben ik een beetje aan het winnen, dan zegt ze bijvoorbeeld: “Nou, ja, winnen: je bent als een goudvis in een aquarium vol haaien.” Het is een soort co-host, alsof je naar een podcast kijkt. Het helpt je ook om het gesprek gaande te houden als je zelf even niet weet wat je moet zeggen tijdens je stream.

Daarnaast kijkt je co-host ook echt mee in de game. Dus speel je bijvoorbeeld Fortnite, dan kan je je AI-avatar vragen waar je het beste kunt droppen. Ook als je vastzit in een game, dan kan de co-host je verder helpen. Het is grappig en leuk bedacht, maar het heeft nog meer handige functies. Als je je microfoon even mute, dan vertelt de AI je dat je microfoon is gemute, en stelt ze mogelijk zelfs voor om je kijkers even bezig te houden.