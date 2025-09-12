12.09.2025
5 dingen die je moet weten uit de Nintendo Direct van 12/09

By: Laura Jenny

De grootste aankondiging uit de nieuwe editie van Nintendo Direct is al apart voorbijgekomen, namelijk de titel van de tweede Mario-animatiefilm: The Super Mario Galaxy Movie. Er was echter meer moois, namelijk deze vijf aankondigingen.

1. Pokémon Pokopia verschijnt in 2026

Pokémon Pokopia komt eraan: het is een game waarin je een soort mens-achtige Pokémon bestuurt en je ontmoet andere mensachtige Pokémon en echte Pokémon waarmee je dan allemaal gewassen kunt verbouwen, huisjes kunt pzetten en bronnen kunt verzamelen om dat allemaal mogelijk te maken. Je hebt hiervoor andere Pokémon nodig, waardoor je ook op zoek moet blijven gaan naar de wezentjes. Het spel verschijnt medio 2026 op Switch 2 en wordt gemaakt door Koei Tecmo.

2. Mario Galaxy naar Switch

Maar er is meer, want tijdens Nintendo Direct werd onder andere aangekondigd dat Mario Galaxy 1 en 2 naar de Nintendo Switch en Switch 2 komen. Op 2 oktober staan deze 3D-platformers klaar om naar de Nintendo Switch te verhuizen. Het gaat om spellen die naar Switch komen, maar dan ook vanaf Switch 2 te benaderen zijn. Mario en Rosalie krijgen bovendien nieuwe Amiibo op basis hiervan, maar die komen pas op 2 april 2026.

3. Yoshi and the Mysterious Book is aangekondigd

Yoshi wil een soort encyclopedie maken in deze nieuwe 2D-platformer van Nintendo. In de nieuw aangekondigde game Yoshi and the Mysterious Book grijpt Nintendo een klein beetje terug naar de Yoshi’s Island-games qua stijl. De platformer laat je door verschillende levels waggelen in een sidescrolling stijl en daarin kom je vriend en vijand tegen. In de lente van 2026 verschijnt deze game, die ideaal lijkt voor vooral kleinere gamers. Maar die wij natuurlijk ook gaan spelen, want het is wel heel schattig.

4. Diverse releasedata van games

We bieden je waar voor je tik/klik: we zullen niet alleen van Hyrule Warriors: Age of Imprisonment zeggen wanneer hij uitkomt, maar van meer games die tijdens deze Nintendo Direct een releasedatum kregen. Zit je er klaar voor? Komen ze:

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – 6 november 2025

Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen – voorjaar 2026

Metroid Prime 4: Beyond – 4 december 2025

Hades 2 – 25 september 2025

Final Fantasy 7 Remake – 22 januari 2026

Fatal Frame 2 remake – begin 2026

Mario Tennis Fever – 12 februari 2026

Super Mario Bros. Wonder op Switch 2 – lente 2026

Fire Emblem: Fortune’s Weave – 2026

Powerwash Simulator 2 – eind 2025

Dragon Quest 7 Reimagined – 5 februari 2026

Resident Evil Requiem / 7 / Village op Switch 2 – 27 februari 2026

5. Virtual Boy voor Nintendo Switch Online komt eraan

Vanaf 17 februari 2026 komt er iets bijzonders naar Switch Online, namelijk de mogelijkheid om Virtual Boy-spellen te doen op de Switch en de Switch 2. Er komt een speciaal uitbreidingspakket voor met een fysieke replica van de Virtual Boy, die je binnenkort in de My Nintendo Store kunt kopen. De Virtual Boy houd je voor je ogen om als een soort Dream Viewer spellen te spelen in 3D. Het was een flop voor Nintendo, maar stiekem is het best tof dat het nnu toch weer terugkomt. Er zijn 14 games die je op die manier kunt spelen, waaronder Wario Land, Mario’s Tennis en Tetris.

Ook goed om te weten: er komt vandaag een Donkey Kong Bananza-uitbreiding beschikbaar, waarmee je naar het Donkey Kong-eiland kunt gaan. Je moet hierbij niet naar bananen zoeken, maar juist naar smaragden. Deze DLC heet DK-eiland & Smaragdjacht en het kost 20 euro.

