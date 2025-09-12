5 dingen die je moet weten uit de Nintendo Direct van 12/09

De grootste aankondiging uit de nieuwe editie van Nintendo Direct is al apart voorbijgekomen, namelijk de titel van de tweede Mario-animatiefilm: The Super Mario Galaxy Movie. Er was echter meer moois, namelijk deze vijf aankondigingen.

1. Pokémon Pokopia verschijnt in 2026

Pokémon Pokopia komt eraan: het is een game waarin je een soort mens-achtige Pokémon bestuurt en je ontmoet andere mensachtige Pokémon en echte Pokémon waarmee je dan allemaal gewassen kunt verbouwen, huisjes kunt pzetten en bronnen kunt verzamelen om dat allemaal mogelijk te maken. Je hebt hiervoor andere Pokémon nodig, waardoor je ook op zoek moet blijven gaan naar de wezentjes. Het spel verschijnt medio 2026 op Switch 2 en wordt gemaakt door Koei Tecmo.

2. Mario Galaxy naar Switch

Maar er is meer, want tijdens Nintendo Direct werd onder andere aangekondigd dat Mario Galaxy 1 en 2 naar de Nintendo Switch en Switch 2 komen. Op 2 oktober staan deze 3D-platformers klaar om naar de Nintendo Switch te verhuizen. Het gaat om spellen die naar Switch komen, maar dan ook vanaf Switch 2 te benaderen zijn. Mario en Rosalie krijgen bovendien nieuwe Amiibo op basis hiervan, maar die komen pas op 2 april 2026.