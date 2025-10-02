Xbox Game Pass wordt duurder: opzeggingssite is overbelast

Gamers zijn enorm geschrokken door een aankondiging van Xbox, namelijk dat Game Pass een flinke prijsstijging krijgt. Ultimate wordt bijna een tientje duurder en gaat van 17,99 euro naar 26,99 euro per maand. Reden voor veel gamers om hun abonnement op te zeggen, maar dat gaat nu even niet: de website om dat te doen wordt zoveel bezocht, dat hij eruit ligt.

Xbox Game Pass

Microsoft heeft deze week geen vrienden gemaakt. De nieuwe prijzen van Xbox Game Pass zijn vrij pittig: hoewel Essential, dat eerder Game Pass Core heette, maar twee euro omhoog gaat in prijs, is dat procentueel wel veel: het gaat van 6,99 naar 8,99 euro. Dit abonnement bevat meer dan 50 games op PC en Xbox. Nieuw is dat er nu ook cloud gaming bij komt kijken.

Dan Premium, dat vroeger Standard heette en 12,99 euro kostte. Daar is goed nieuws over te melden, want dat blijft gewoon 12,99 euro. Je kunt meer dan 200 games spelen, inclusief pc-games en cloudgaming, met daarnaast de belofte dat Xbox Game Studios-games binnen een jaar aan de bieb worden toegevoegd. Opmerkelijk genoeg wordt er wel een uitzondering gemaakt, namelijk Call of Duty.