Xbox Game Pass wordt duurder: opzeggingssite is overbelast

Gamers zijn enorm geschrokken door een aankondiging van Xbox, namelijk dat Game Pass een flinke prijsstijging krijgt. Ultimate wordt bijna een tientje duurder en gaat van 17,99 euro naar 26,99 euro per maand. Reden voor veel gamers om hun abonnement op te zeggen, maar dat gaat nu even niet: de website om dat te doen wordt zoveel bezocht, dat hij eruit ligt.
Microsoft heeft deze week geen vrienden gemaakt. De nieuwe prijzen van Xbox Game Pass zijn vrij pittig: hoewel Essential, dat eerder Game Pass Core heette, maar twee euro omhoog gaat in prijs, is dat procentueel wel veel: het gaat van 6,99 naar 8,99 euro. Dit abonnement bevat meer dan 50 games op PC en Xbox. Nieuw is dat er nu ook cloud gaming bij komt kijken.
Dan Premium, dat vroeger Standard heette en 12,99 euro kostte. Daar is goed nieuws over te melden, want dat blijft gewoon 12,99 euro. Je kunt meer dan 200 games spelen, inclusief pc-games en cloudgaming, met daarnaast de belofte dat Xbox Game Studios-games binnen een jaar aan de bieb worden toegevoegd. Opmerkelijk genoeg wordt er wel een uitzondering gemaakt, namelijk Call of Duty.
Ultimate wordt dus erg duur, al blijft het wel dezelfde naam houden. Je kunt hiermee 400 games spelen van de console en pc, met als bijzonderheid dat Xbox Game Studios-spellen al op de releasedag beschikbaar zijn. Cloudgaming is mogelijk en je kunt nu ook in de beste kwaliteit streamen. Ook krijg je met dit abonnement kortere wachttijden. De prijsstijging van 9 euro is pijnlijk, maar je krijgt er wel nieuwe extra’s bij, zoals het Fortntie Crew-abonnement en de Ubisoft+ Classics-bieb waardoor je ook Assassin’s Creed en Far Cry kunt spelen.
PC Game Pass gaat ook omhoog, dat kost vanaf nu 14,99 euro. Microsoft zegt al deze prijswijzigingen door te voeren omdat het meer flexibiliteit en keuze aan gamers wil bieden. Gamers zien dat blijkbaar minder zitten: de website waarop je je abonnement kunt opzeggen lag eruit: urenlang konden mensen hun abonnement niet opzeggen, omdat er zoveel mensen waren die datzelfde plan hadden. Vorig jaar werd Game Pass ook al duurder, al werd het ook goedkoper door een nieuw abonnement.