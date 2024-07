Xbox Game Pass wordt duurder én goedkoper tegelijk

Xbox Game Pass gaat omhoog in prijs, maar krijgt er tegelijkertijd een abonnement bij dat goedkoper is. Je portemonnee hoeft dus niet te huilen, al zetten we onze vraagtekens bij of dat goedkopere abonnement wel de moeite waard is.

Xbox Game Pass duurder

Xbox Game Pass is de abonnementsservice van Microsoft waarmee je toegang krijgt tot een bieb aan games, inclusief games van Xbox zelf die net uitkomen. Een interessante dienst dus, maar er gaat wel wat veranderen voor al dat moois. Microsoft weet heel goed dat het goud in handen heeft met Xbox Game Pass en kan bovendien wel wat extra inkomsten gebruiken na prijzige overname van Activision.

Wat is de schade? Game Pass Ultimate gaat van 14,99 euro per maand naar 17,99 euro per maand. PC Game Pass, dat hetzelfde is maar dan voor gewone computers, kost straks 11,99 euro per maand in plaats van 9,99 euro. Het is maar een paar euro, maar vorig jaar was er ook al een paar euro verhoging, dus het begint misschien wel aan te tikken. Voor die mensen is er Game Pass Standard, al lever je dan wel in op verreweg het grootste pluspunt van Game Pass: dat je grote nieuwe titels op dag één al kunt spelen.

Abonnement zonder nieuwste games

Game Pass Standard biedt wel de oudere games in de bibliotheek en korting op games die nieuw uitkomen. Hoeveel die korting op een spel precies is echter onbekend (en verschilt mogelijk per game, omdat ook niet elke game hetzelfde kost bij release). Het kost waarschijnlijk 11,99 of 12,99 euro per maand, maar wat het precies is is onduidelijk, omdat de Nederlandse supportpagina een dollarprijs van 14,99 dollar noteert. Hoe het ook zij: je hebt dus nog steeds honderden games op console en online multiplayer, maar de nieuwste van de nieuwste games gaan aan je neus voorbij, tenzij je ze met de member-korting koopt uiteraard.

Het zijn keuzes om te overwegen: wij vinden het verschil tussen het gewone abonnement en het goedkopere abonnement niet groot genoeg om daarvoor te gaan: die nieuwe releases meteen kunnen spelen is één van de dingen die juist zo geweldig zijn aan Xbox Game Pass. Meteen toegang, meteen spelen en meteen kunnen meepraten (en vooral: meedoen, zonder dat anderen een voorsprong hebben). Denk aan een Call of Duty: Black Ops 6 bijvoorbeeld.

Dus ja, het slechte nieuws is dat Game Pass duurder wordt, het goede nieuws is dat als je echt merkt en weet van jezelf dat je vooral de oudjes speelt, je juist wat minder kunt gaan betalen voor de dienst.