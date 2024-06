Amazon maakt tv-serie van de game Yakuza

Amazon heeft net een dikke hit gehad met Fallout, dus het weet dat het goe kan scoren als het om series gebaseerd op games gaat. HBO Max was daar met The Last of Us natuurlijk wat eerder in, maar het is geen straf om te weten dat er meer series worden gemaakt van succesvolle games. Zo werkt Amazon nu aan een serie van Yakuza: Like a Dragon. Het is een populaire, uit de pas lopende game gemaakt over de Japanse maffia, die vooral wordt geroemd om hoe verhalend het is.

Like a Dragon: Yakuza

Er worden van Like a Dragon: Yakuza 6 afleveringen gemaakt en Amazon heeft nu aangekondigd dat je de eerste drie afleveringen in één keer kunt kijken op 25 oktober. Vervolgens volgt een week later, op 1 november, de tweede serie van drie. We stappen in de serie in de schoenen van Kazuma Kiryu die hard strijd voor gerechtigheid, maar al vroeg te maken krijgt met de Yakuza. Amazon geeft het niet voor niets in twee batches uit: het eerste deel draait om een heel ander deel van het leven van Kiryu dan het tweede deel. Dat belooft bijzonder te worden. Als de gamefranchise wordt gerespecteerd, dan weet je waar wij te vinden zijn op 25 oktober en 1 november.

Goed om te weten: de trailer hieronder is die van de game, de afbeelding is wel van de serie.