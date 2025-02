Microsoft Rewards maakt de prijzen voor Xbox Game Pass hoger

Microsoft Rewards is een puntensysteem waarmee je beloningen ontvangt voor je internetgedrag. Dan bedoelen we niet hoe vriendelijk je bent in de comments, maar als je bijvoorbeeld iets op Bing zoekt, dan krijg je puntjes. Het zijn er maar 3, dus je moet veel zoeken wil je zo’n Xbox Game Pass-abonnement bij elkaar verdienen. Tegelijkertijd is het wel een leuke manier om ‘gratis’ van dit gewilde abonnement gebruik te maken.

Microsoft Rewards

Bovendien zijn er andere manieren om meer punten te verdienen. Soms krijg je ook nog spontaan een vraag voor meer punten. Je kunt bijvoorbeeld als je iets koopt in de Microsoft Store punten verdienen (1 punt per bestede euro), voor dagelijks inloggen (150 punten als je tien dagen achter elkaar inlogt. Er is zelfs een manier om door games te spelen de punten te verdienen. Het is dus een best verregaand systeem en je kunt er dus ook nog je gamehobby mee bekostigen. Vergeet alleen niet in te loggen op je Microsoft-account als je al die avonturen onderneemt.

Dus ja het is een zure appel om even doorheen te bijten, maar tegelijkertijd was die appel wel praktisch gratis, dus hopelijk verzacht dat een beetje. Zoeken met Bing is geen pretje, zeker niet als je Google gewend bent, maar je kunt door slimmere zoekopdrachten te gebruiken vaak echt wel komen tot wat je zoekt. En als je dat nou 3333 keer doet, dan ben je weer een maandje gratis aan het gamen. Oke oke, die inlogbonus is dan waarschijnlijk een slimme manier om dat iets harder te laten gaan.