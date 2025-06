Donkey Kong heeft Pauline op zijn rug in nieuwe Switch 2-game

Donkey Kong en Pauline

Het leuke is dat Pauline ervoor zorgt dat het een multiplayer-game wordt: je kunt zowel lokaal als online een vriend laten meedoen om Donkey Kong te helpen. Hij redt haar namelijk niet alleen, zij kan hem onderweg ook hulp bieden. Bijvoorbeeld door te zingen, want als ze dat doet maakt Donkey kans om krachten te ontgrendelen. Hij kan een zebra worden of een struisvogel. Je kunt ook de outfits van Donkey Kong en Pauline uitzoeken, waarbij elk kledingstuk een eigen specialiteit heeft. Ook zijn er Challenge-levels te spelen waarin soms een 2D-platformer wordt nagemaakt met Donkey Kong. Daarnaast kun je met je Joy-Cons sculpturen maken en tot slot ook nog je eigen woonruimte creëren.

Een andere grote plus aan de game die we vandaag te weten zijn gekomen is dat je via GameShare maar een keer de game hoeft te hebben om het toch samen te spelen. Je kunt zelfs spelen met iemand die een originele Switch heeft, al is de game niet op de eerste Switch te koop. En als kers op de taart -en verrassing want we hebben Nintendo hier eerder niet echt over gehoord in combinatie met Switch 2, komt er een speciale amiibo van Donkey Kong en Pauline. Ook eerdere amiibo kunnen worden gebruikt: je krijgt er gigaballen mee om te gooien.

Donkey Kong Bananza verschijnt 17 juli op Nintendo Switch 2 voor een prijs van 69,99 euro (digitaal) en 79,99 euro (fysiek).