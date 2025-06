Nintendo Switch 2 is vandaag uit: dit is al het nieuws van de dag

Een heuglijke dag voor Nintendo-fans, want na 8 jaar worden we eindelijk getrakteerd op een nieuwe console van het Japanse gamebedrijf. Of ja, getrakteerd: je krijgt hem natuurlijk niet cadeau. Het is zelfs de duurst console die Nintendo ooit uitbracht met zijn prijskaart van 469,99 euro. De meeste mensen hebben hun vooruitbestelde console in huis en zitten waarschijnlijk diep in Mario Kart de nieuwe open wereld uit te proberen, maar voor iedereen die nog even moet wachten, of dat nou vrijwillig is of niet, presenteren we het Nintendo-nieuws van vandaag: dat is er namelijk volop.

Launchgames

Nintendo heeft niet heel veel nieuwe games die tegelijk met dit apparaat lanceren, want Mario Kart World is wel echt de ultieme lanceergame, waardoor het ook weer geen heel gekke keuze is om bijvoorbeeld het nieuwe Donkey Kong Bananza net even later uit te brengen. Verder heb je direct bij launch wel Metroid Prime 4: Beyond met de langverwachte terugkeer van Samus Aran, plus de remasters van Zelda en meer geoptimaliseerde versies van games. Ook zijn er andere uitgevers met games geoptimaliseerd voor Switch 2 en is er een soort probeergame genaamd Nintendo Switch 2 Welcome Tour.