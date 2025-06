Switch 2 komt met een ‘screenprotector’: haal die er niet af

Veiligheidswaarschuwingen van Nintendo

Andere veiligheidswaarschuwingen vanuit Nintendo zijn dat je je bewust bent van je omgeving en dat je goed kijkt of het apparaat oke blijft als je hem aan het stroom legt. Ook raadt het gamebedrijf je af om het apparaat te gebruiken in stoffige, rokerige of heel vochtige ruimtes. Ook kun je hem het beste niet lager dan 5 graden Celsius laten worden en niet warmer dan 35 graden Celsius. Zorg bovendien dat je je batterij tenminste elke zes maanden oplaadt. Niet alleen voor je eigen gamegeluk en -skills, maar ook omdat dat voor het apparaat beter is.

Qua Joy-Cons moet je uiteraard zorgen dat je de bandjes gebruikt zodat je ze niet dwars door je televisie heengooit. Ook is het niet aan te raden om stickers op de schouderknoppen te plakken. Ook, en die is opvallend, raadt Nintendo aan een muismat te gebruiken wanneer je je Joy-Con als muis inzet. Je mag ze ook op je schoot of salontafel gebruiken, maar dit is wel een aanrader om je controllers zo lang mogelijk goed te houden.

Genoeg zaken om rekening mee te houden, maar uiteindelijk komt het erop neer dat je maar beter zuinig kunt zijn op je gamemachine. Switch 2 verschijnt 5 juni in de winkel voor een adviesprijs 469,99 euro. Met Mario Kart (en dat wil je waarschijnlijk wel) ben je in bundelvorm 509,99 euro kwijt.

