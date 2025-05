Is GameChat op Nintendo Switch 2 veilig voor kinderen?

Ouders, kinderen en Switch 2

Ook moeten ouders eerst in de ouderlijk toezicht-mogelijkheden van de console toestemming verlenen, maar vervolgens wordt er elke keer dat er iemand van ouder dan 16 met je kind wil praten een bericht gestuurd dat je moet goedkeuren. Daarnaast kunnen ouders een aantal mensen goedkeuren om met het kind te praten en die mogen als ze onder de zestien zijn altijd GameChatten met het kind. Daarnaast kunnen ouders altijd de toegang tot videochat uitschakelen en is het altijd mogelijk voor ouders om de gespreksgeschiedenis in te zien.

De ouderlijk toezicht-app van Switch is in afwachting van de Switch 2 die op 5 juni verschijnt alvast aangepast en daarin is te zien dat kinderen niet zomaar toegang krijgen tot GameChat. Je weet dan immers maar nooit wie er met het kind praat. Daar moeten ouders meer invloed op hebben en dat komt er ook. Ouders kunnen zelfs notities bij een app zetten voor de vrienden van het kind om te helpen herinneren wie wie is.

Uiteindelijk is het als ouder natuurlijk een goed idee om regelmatig even bij je kind in te checken en te zien wat hij of zij online uitspookt. Maar het is tegelijkertijd door Nintendo ook wel makkelijk gemaakt om het kind online in de gaten te houden.