Pokémon Legends: Z-A komt uit op 16 oktober

De Pokémon Presents uitzending is te volgen op 22 juli via YouTube en hierin wordt ongetwijfeld nog meer onthuld van het spel, dat zich afspeelt in het Parijs-achtige Lumiose City. Waarschijnlijk schuift Pokémon Champions ook nog wel even voorbij in de uitzending.

Verder is Z-A de tweede Legends-game na Arceus, dat in 2022 verscheen. In Z-A doe je als trainer mee aan een sepciaal toernooi dat ’s nachts wordt gehouden, Z-A Royale, en waar alleen de beste trailers aan meedoen. Je houdt in realtime Pokémon-gevechten en je kunt zelfs je Mega Evolutions meebrengen in de strijd. Je kunt de Switch-versie kopen en later nog overstappen naar Switch 2, zoals al wordt aangegeven in de eerder gequote post.