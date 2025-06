Nintendo Switch 2 Welcome Tour: reclame waar je voor betaalt

Wii had Links Crossbow Training, Switch had 1-2-Switch en nu heeft Switch 2 ook zijn eigen ‘welkomstgame’: Switch 2 Welcome Tour. Het is zeker een tour door de gloednieuwe Nintendo-console, maar het is ook iets waarvan we ons constant afvragen: moest dit nu werkelijk geld kosten?

Introductie tot je Switch 2

Toen de Switch uitkwam had hij een adviesprijs van 329 euro. De Switch 2 start bij 469,99 euro: een flinke klim in prijs en dat heeft natuurlijk allerlei redenen. Het had dan wel charmant geweest van Nintendo om op zijn minst dat tientje dat Switch 2 Welcome Tour te skippen en het spel gratis aan te bieden om samen met mensen te vieren dat hun nieuwe Nintendo er is. Juist omdat deze console veel overeenkomsten heeft met Switch 1 is het bij inloggen niet de meest verrassende console, als je nog helemaal geen games tot je beschikking hebt. Deze game is dan ideaal om je te laten zien wat je nieuwe apparaat in huis heeft.

Dat ik wil dat Welcome Tour een cadeautje moet zijn van Nintendo aan de kopers van een Switch 2, dat zeg ik niet omdat het spel niks voorstelt. Het is namelijk wel een heel entertaining manier om kennis te maken met de console. Er zit iets in voor mensen die completists zijn, want je moet van elk onderdeel van de Switch 2 een stempel halen, door er met je speelfiguurtje heen te lopen. Het spel vindt namelijk geheel plaats op een virtuele Switch 2-console en een van de opdrachten is om alle onderdelen bij langs te gaan om daar het zuiltje te vinden voor de stempel.

Een mooie tour door je console

Daarnaast kun je informatieborden lezen over onder andere de Joy Cons, waarin Nintendo vrij diep in de materie duikt om je uit te leggen hoe iets werkt, waarna een quiz volgt om te checken of je goed hebt opgelet. Het is allemaal tof, maar niet heel spannend en erg herhalend, al ziet het spel er met zijn console als ondergrond wel erg tof uit. Gelukkig is er nog een factor binnen het spel dat meer de moeite waard is, namelijk de spelletjes die er te doen zijn. Zo moet je raden hoeveel Hertz het scherm ververst bij het voorbij zien vliegen van een tennisbal of andere bal.