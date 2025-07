Cyberpunk 2077 komt op 17 juli naar de Mac

Apple’s ambitie in gaming krijgt vorm

De komst van Cyberpunk 2077 past binnen Apple’s bredere strategie om gaming serieuzer te nemen. Tijdens WWDC 2025 kondigde het bedrijf al meerdere games aan voor Apple Silicon, waaronder Assassin’s Creed Mirage en Death Stranding: Director’s Cut. Maar deze release is de eerste die de volledige potentie van Apple’s eigen chips benut.

Waarom dit belangrijk is

Voor ontwikkelaars is het een signaal dat Apple nu echt investeert in gaming. Voor gamers is het vooral een zeldzaam moment: eindelijk kunnen ze zonder omwegen een technisch veeleisende game draaien op hun Mac – met volledige ondersteuning voor moderne grafische technologie.

Praktische info op een rij

Onderdeel Details Release 17 juli 2025 Platform macOS (native Apple Silicon) Vereisten Minimaal 16 GB RAM, M1–M4-chip Features Path tracing, HDR, MetalFX, spatial audio Beschikbaar via Mac App Store, Steam, Epic, GOG Inhoud Game + Phantom Liberty + alle updates

Conclusie

Cyberpunk 2077 op de Mac is niet alleen een technische mijlpaal, maar ook een belofte voor de toekomst van gaming op Apple-apparaten. Met deze release laat Apple zien dat het serieus werk maakt van native AAA-games. En CD Projekt Red laat zien dat het durft te investeren in een platform dat jarenlang over het hoofd werd gezien.