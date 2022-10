Hoe Cyberpunk 2077 zich twee jaar later heeft ontpopt tot een hit

Toen Cyberpunk 2077 in 2020 verscheen, was dat niet bepaald een makkelijke release. De game zat na extreem hard werken door de ontwikkelaars van het Poolse CD Projekt Red alsnog vol met bugs en was op consoles praktisch onspeelbaar. De studio moest zelfs geld teruggeven aan ontevreden gamers. Inmiddels is de game flink opgepoetst en beleeft hij dankzij de succesvolle Netflix-serie Cyberpunk Edgerunners alsnog de populariteit die het verdient.

Cyberpunk 2077

Er werd al sinds 2014 over gesproken: Cyberpunk 2077. In eerste instantie liet CD Projekt Red er niet heel veel over los, maar uiteindelijk werd zelfs Hollywoodacteur Keanu Reeves erbij gehaald om de game maar zoveel mogelijk te hypen. De belofte was er: een volledig nieuwe game van een zeer geliefde studio (de studio achter The Witcher), die zich ook nog afspeelde in een wereld zoals we die kennen uit Bladerunner. Cyberpunk: een nieuwe wereld waarin mechanica nog belangrijker wordt en waarin mensen misschien wel meer dan ooit van elkaar vervreemd zijn.

De trailers zagen er goed uit en het was voor veel gamers dan ook moeilijk om de release af te wachten. Uiteindelijk bleek die echter niet bepaald op rolletjes te gaan. De game verscheen na vertraging -en zelfs doodsbedreigingen aan het adres van de studio- wel, maar hij zat vol met bugs. Dat kwam overigens niet alleen door het ongeduld: de studio ging ook niet heel goed om met stereotypering en sommige medewerkers hadden zich nogal homofobisch uitgelaten. Plus: de studio beloofde nooit voor crunchtime te gaan, maar dat bleek toch zeker wel het geval: voor de game uitkwam moesten de ontwikkelaars 6 dagen per week werken.