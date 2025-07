Netflix onthult Cyberpunk: Edgerunners 2 en meer tijdens Anime Expo 2025

Edgerunners: seizoen 1

Edgerunners seizoen 1 werd heel goed ontvangen, dus dat het een opvolger krijgt is fijn. Wel is er ook een nadeel: die opvolger komt waarschijnlijk pas uit in de herfst van 2027. Positief eindigen dan? Het worden 10 afleveringen die een heel nieuw verhaal vertellen uit de serie, gebaseerd op de populaire game van CD Projekt Red.

De omschrijving is: “Cyberpunk: Edgerunners 2 presenteert een nieuw standalone 10-delige verhaal uit de wereld van Cyberpunk 2077 – een rauwe kroniek van verlossing en wraak. In een stad die gedijt in de schijnwerpers van geweld, blijft er één vraag over. Als de wereld wordt verblind door spektakel, tot welke extremen moet je dan gaan om je verhaal er toe te laten doen?”

Nou eerst nog even extreem wachten dus…