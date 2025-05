4 dingen die we in Cyberpunk 2 willen

CD Projekt Red werkt aan de opvolger van Cyberpunk 2077. Het is officieel geen concept meer, het gaat in pre-productie: Cyberpunk 2. Een gedurfde keuze van de Poolse studio, die met Cyberpunk 2077 de geschiedenis op een minder positieve manier inging: de game zat zo vol met bugs toen hij verscheen, dat het zelfs mensen hun geld moest teruggeven. Maar er is meer om te wensen in een nieuwe Cyberpunk 2. Dit zijn die van ons.

Zo min mogelijk bugs

We gaan er natuurlijk vanuit dat ze bij CD Projekt Red niet gek zijn en wel rekening houden met hoe de lancering van de eerste game verliep, maar we noemen het toch maar. Wat we het liefste willen is een game met zo min mogelijk bugs. Natuurlijk kan het wel eens gebeuren dat er een bug in de game sluipt, maar zoveel als bij die af en toe onspeelbare eerste game, dat mag echt niet. Daar zullen ze echt wel rekening mee houden bij dit vervolg, maar dat is uiteraard wel de belangrijkste wens, kijkend naar deel 1.

Veel keuzemogelijkheden

De eerste Cyberpunk 2077 werd in de markt gezet als een spel met een gigantische open-wereld waarin je keuzes enorm veel invloed hadden op de rest van de game. Dat bleek het in de realiteit niet te zijn. De gameplay was alsnog vrij lineair en de keuzes die je maakt hadden ook helemaal niet zoveel invloed op het verdere verloop van de game en dat was een teleurstelling. Het zou tof zijn als de opvolger een veel rijkere game werd waarin je volop keuze hebt en ook nog ziet dat die keuzes invloed hebben op het spel.