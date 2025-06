Monster Hunter Wilds review: positief onoverweldigend

Verhaallijn helpt

Ik blijf echter bij mijn standpunt dat dat alleen maar goed is voor de franchise, die ook op heel veel verschillende apparaten speelbaar is en daardoor potentie heeft om nog veel meer mensen aan te spreken. Je kunt Monster Hunter Wilds spelen op Xbox Series, PC en PlayStation 5. Wij hebben hem gespeeld op PlayStation 5 en dat beviel goed. Vooral dat er eigenlijk geen laadtijden zijn en je gewoon lekker het veld ingaat voelt heel fijn. Bovendien is de verhaallijn top, want daarmee kun je in zo’n 18 uur het ‘einde’ halen. Wil je het spel echter 100 procent uitspelen, dan kijk je meer naar ruim 100 uur om dat voor elkaar te krijgen. Dat is wel tof, want zo is er voor elk type speler wel wat te halen in deze game.

Althans, als het gaat om of je completist bent of niet, want ik denk dat dit nog steeds niet de meest toegankelijke game is. Dat heeft vooral te maken met het uiterlijk ervan en de opzet. Het is veel graslanden met monsters en in dat opzicht is het spel vaak hetzelfde, ondanks dat het grinden er aanzienlijk meer uit is dan vroeger. Kijk daar echter zeker doorheen als je kunt, want het verhaal zit goed in elkaar, het kunnen uitvoeren van talloze sidequests doet de game heel rijk voelen en dat overwinnen van die monsters voelt stiekem natuurlijk heerlijk aan. We zijn erg gecharmeerd van onder andere de koddige Yian Kut-Ku en natuurlijk Arkveld, die lekker uitdagend is en een indrukwekkend voorkomen heeft. HP Lovecraft-fans zullen vooral Nu Udra tof vinden, met zijn soort van tentakels en dramatiek.

We kunnen dieper de game ingaan, maar dan doen we af aan wat Capcom juist graag wil met dit spel: toegankelijkheid bewerkstelligen. Monster Hunter Wilds is dus niet die overweldigende game waarvoor we elkaar toen hij binnenkwam aankeken. Dat is Monster Hunter niet meer en dat is een slimme keuze, want nu heb je minder rompslomp en meer mogelijkheden om lekker op jacht te gaan. Lever je een beetje vrijheid in door onder andere dat verhaal, zeker, maar geloof me: je krijgt genoeg tijd om die hele wereld naar wens uit te kammen tot je erbij neervalt. Als je ooit Monster Hunter wilde proberen, dan is dit absoluut de game om dat mee te doen.