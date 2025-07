Nieuwe arcadehal in het Circus in Zandvoort zit vol verrassingen

Of je nou een Pikachu-knuffel wil grijpen, verslaafd bent aan het spel met de bal die in een gaatje moet vallen of op een soort krokodil wil plaatsnemen die moet happen om punten te scoren: er is een enorme verscheidenheid aan games om te spelen. Halo, Rabbids, Flappy Bird, Daytona, Batman, Mission Impossible: er komen daarbij ook heel wat bekende namen voorbij, of afgeleiden daarvan. Of je nou wil schieten met een geweer in je hand, met een VR-bril op je hoofd of gewoon wil kijken hoe andere mensen muntjes schuiven: spanning en sensatie kun je er zeker vinden.

Gamestate in Circus Zandvoort

Gamestate komt, als je het niet kent, over als een vrij commercieel bedrijf met gelikte arcadehallen die er van top tot teen fantastisch uitzien, maar wel vrij hoge prijzen rekent voor de spellen. Het is echter niet zomaar een lege huls: het wordt gerund door Roel Veltmeijer, wiens familie al meer dan 70 jaar in het vak zit. “Mijn vader was nog bij de opening van Circus Zandvoort, dus dat is speciaal. Toen ik tien jaar geleden met Gamestate begon was de arcadehal uit het straatbeeld aan het verdwijnen. Iedereen begon ook tegen me over Circus. Toen ik het aanbod kreeg op LinkedIn, besefte ik: ‘Zo’n icoon laat je niet verdwijnen of over aan een andere exploitant,’” zegt hij.