Handige lifehack uit Mario Kart World is verdwenen

Mario Kart World had een heel fijne lifehack, namelijk dat je beter een willekeurig circuit kon laten kiezen, omdat je dan niet dat hele stuk rechtdoor hoeft te rijden van het vorige circuit naar het nieuwe. Je wordt dan meteen in het willekeurig gekozen circuit geplaatst en veel gamers kozen hier dan ook voor, omdat dat rechtdoor rijden weinig toegevoegde waarde bood. En dat niet alleen: er bleef uiteindelijk maar weinig te rijden over op het gekozen circuit. Die lifehack gaat nu echter verdwijnen en wel door een update.

Willekeurige circuit-lifehack uit Mario Kart World is weg

De optie om een willekeurig circuit te kiezen is nu dus anders geworden, waardoor je wel weer dat stuk moet rijden van het ene circuit naar het andere. Jammer dus, voor wie haast heeft of gewoon graag meer van de circuits wil meemaken in plaats van alles er tussenin.

Mocht je niet van deze lifehack hebben geweten, dan zal je misschien hebben gedacht dat andere Mario Kart-spelers gewoon graag gokken, maar dat is niet het geval: veel gamers gebruikten de willekeurige circuitkiezer om dat tussendoor rijden over te slaan. Het zal ons niets verbazen als je straks weer meer mensen bewuster een circuit ziet kiezen: dan heb je tenminste toch nog een beetje invloed op waar de groep uiteindelijk eindigt, zij het na een lange aanloop.