    14.08.2025
    Gaming

    De animatieserie van Splinter Cell verschijnt al bijna op Netflix

    By: Laura Jenny

    BlogGaming

    Netflix heeft gemerkt dat het succes heeft met animatieproducties gebaseerd op games. Denk Castlevania, denk The Witcher, en in het najaar wordt daar een nieuwe serie aan toegevoegd: Splinter Cell: Deathwatch. De games zijn gebaseerd op het werk van Tom Clancy en nu komt er dus weer een serie die de games als de basis kent.

    Splinter Cell: Deathwatch

    Hoe het ook precies zit, Splinter Cell: Deathwatch lijkt te gaan over een oudere Sam Fisher, die inmiddels grijs is, maar zo te zien nog steeds zijn night vision goggles draagt en dus nog steeds zijn werk als geheim agent. De serie kreeg vorig jaar een trailer, maar daarna was het wat stil. Nu blijkt dat het niet lang meer duurt voor we het eindresultaat kunnen zien: het komt in het najaar naar Netflix. Een precieze datum is onbekend.

    Wel weten we dat acteur Liev Schreiber, bekend van Ray Donovan, de rol van Fisher vertolkt. En daarmee bedoelen we dus inspreekt, want het is een animatieserie. Voor een live action serie gebaseerd op Tom Clancy’s werk kun je beter terecht op Prime voor Jack Ryan. Maar vergis je niet in wat animatie kan doen, zeker met de maker van John Wick aan het roer: Derek Kolstad. Dit belooft een bijzondere serie te worden.

    Dit najaar op Netflix

    In ieder geval lijken er voorlopig geen Splinter Cell-games uit te komen, dus het is te hopen dat fans van die serie zich ook goed kunnen voegen als fans van deze serie.

    Laura Jenny
    Laura Jenny
    Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

