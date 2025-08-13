De animatieserie van Splinter Cell verschijnt al bijna op Netflix

Netflix heeft gemerkt dat het succes heeft met animatieproducties gebaseerd op games. Denk Castlevania, denk The Witcher, en in het najaar wordt daar een nieuwe serie aan toegevoegd: Splinter Cell: Deathwatch. De games zijn gebaseerd op het werk van Tom Clancy en nu komt er dus weer een serie die de games als de basis kent.

Splinter Cell: Deathwatch

Hoe het ook precies zit, Splinter Cell: Deathwatch lijkt te gaan over een oudere Sam Fisher, die inmiddels grijs is, maar zo te zien nog steeds zijn night vision goggles draagt en dus nog steeds zijn werk als geheim agent. De serie kreeg vorig jaar een trailer, maar daarna was het wat stil. Nu blijkt dat het niet lang meer duurt voor we het eindresultaat kunnen zien: het komt in het najaar naar Netflix. Een precieze datum is onbekend.