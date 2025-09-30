EA wordt overgenomen voor 55 miljard: het bedrijf achter EA Sports FC

EA wordt voor 55 miljard dollar overgenomen, dat is zo’n 47 miljard euro. Een fiks bedrag, maar het is dan ook de thuishaven van EA Sports FC (vroeger: Fifa), Battlefield, Need for Speed, De Sims en een hele batterij aan Amerikaanse sportgames. Het bedrijf wordt gekocht door een groep investeerders.

EA-overname

Opvallend is dat onder die investeerders ook de Saudische staat is. Het wil minder afhankelijk worden van olie en heeft daarom ook al aandelen in Nintendo. Wat wel spannend is, dat is dat EA nu in handen komt van een niet-gamebedrijf. De kopers denken dan ook dat ze veel geld kunnen gaan besparen door de inzet van kunstmatige intelligentie. Iets waar zeker niet de hele gamewereld om staat te springen: er zijn de laatste jaren al extreem veel gamemakers ontslagen.

In ieder geval verdwijnt EA binnenkort van de aandelenmarkt, al moeten er eerst allerlei waakhonden kijken naar deze overname.