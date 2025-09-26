Forza Horizon 6 onthult vast de locatie van de nieuwe game

Racegame Forza Horizon 6 verschijnt in 2026 en de setting is het mooie Japan. Al is het de vraag of je daar zoveel van meekrijgt, want zoals altijd zijn het de glanzende, glooiende bolides die vooral de show stelen. Althans, dat hopen we: in de nieuwe teaser is er namelijk geen enkele auto te zien.

Forza Horizon 6 is in Japan

De openwereld-racegame laat je door de stad en de natuur van Japan racen, waardoor je zowel de neonlichten en drukte van Tokio meepakt alsof je er zelf aan het Mario Karten bent, als dat je de rust en de fenomenale sakura en natuur in je opneemt. Natuurlijk speelt de game niet bepaald als Mario Kart, want het is nog altijd een echte racegame in hart en nieren.

Het spel laat je de open wereld doorgaan, terwijl er ondertussen allerlei seizoenen aan je voorbij gaan. Daarbij kun je aan een soort festivaltoernooien meedoen en natuurlijk steeds meer auto’s verwachten, die mede via downloadbare contentdrops worden toegevoegd aan het spel.

Verschijnt in 2026

Forza Horizon 6 verschijnt op Xbox Series en PC, met daarna een lancering op PlayStation 5. Wanneer precies in 2026, dat is nog onbekend. Begin 2026 wordt er meer getoond van de game. Met hopelijk dan wel tenminste een auto erin.