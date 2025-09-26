26.09.2025
Gaming

Forza Horizon 6 onthult vast de locatie van de nieuwe game

By: Laura Jenny

BlogGaming

Racegame Forza Horizon 6 verschijnt in 2026 en de setting is het mooie Japan. Al is het de vraag of je daar zoveel van meekrijgt, want zoals altijd zijn het de glanzende, glooiende bolides die vooral de show stelen. Althans, dat hopen we: in de nieuwe teaser is er namelijk geen enkele auto te zien.

Forza Horizon 6 is in Japan

De openwereld-racegame laat je door de stad en de natuur van Japan racen, waardoor je zowel de neonlichten en drukte van Tokio meepakt alsof je er zelf aan het Mario Karten bent, als dat je de rust en de fenomenale sakura en natuur in je opneemt. Natuurlijk speelt de game niet bepaald als Mario Kart, want het is nog altijd een echte racegame in hart en nieren. 

Het spel laat je de open wereld doorgaan, terwijl er ondertussen allerlei seizoenen aan je voorbij gaan. Daarbij kun je aan een soort festivaltoernooien meedoen en natuurlijk steeds meer auto’s verwachten, die mede via downloadbare contentdrops worden toegevoegd aan het spel.

Verschijnt in 2026

Forza Horizon 6 verschijnt op Xbox Series en PC, met daarna een lancering op PlayStation 5. Wanneer precies in 2026, dat is nog onbekend. Begin 2026 wordt er meer getoond van de game. Met hopelijk dan wel tenminste een auto erin.

Gaming
25.09.2025

Wolverine krijgt zijn eigen game en dit is hoe dat eruitziet

De met stalen messen in zijn handen uitgeruste X-man krijgt in de tweede helft van 2026 zijn eigen game.
Gaming
23.09.2025

OD is de nieuwe horrorgame van geprezen gamemaker Hideo Kojima

Gameontwikkelaar Hideo Kojima levert sinds jaar en dag lekker vreemde en cinematische games af. De beste man zit...
Gaming
19.09.2025

Hollow Knight: Silksong review: een prachtspel voor masochisten

Het wachten van de miljoenen Hollow Knight-fans is beloond: vervolg Silksong is een nog mooiere, grotere en vooral ook...
Laura Jenny
Laura Jenny
Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

Share this post