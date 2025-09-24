Wolverine krijgt zijn eigen game en dit is hoe dat eruitziet

Marvel’s Spider-Man was een groot succes als game, maar nu is het tijd dat Peter Parker het stokje overdraagt aan… Wolverine. De met stalen messen in zijn handen uitgeruste X-man krijgt in de tweede helft van 2026 zijn eigen game. Nu hebben we daar eindelijk meer van gezien.

Marvel’s Wolverine

Tijdens State of Play werd gameplay getoond van het spel en daarin zien we zowel de man Logan als zijn superhelden-alter ego Wolverine. Natuurlijk wordt dat lekker hacken en slashen met die messen, want met zijn web van de ene naar de andere top van een gebouw zwieren, dat is iets wat Spider-Man doet, maar Wolverine niet.