Wolverine krijgt zijn eigen game en dit is hoe dat eruitziet

Marvel’s Spider-Man was een groot succes als game, maar nu is het tijd dat Peter Parker het stokje overdraagt aan… Wolverine. De met stalen messen in zijn handen uitgeruste X-man krijgt in de tweede helft van 2026 zijn eigen game. Nu hebben we daar eindelijk meer van gezien.
Tijdens State of Play werd gameplay getoond van het spel en daarin zien we zowel de man Logan als zijn superhelden-alter ego Wolverine. Natuurlijk wordt dat lekker hacken en slashen met die messen, want met zijn web van de ene naar de andere top van een gebouw zwieren, dat is iets wat Spider-Man doet, maar Wolverine niet.
Wolverine wordt gespeeld door Liam McIntyre, die bekend werd door Spartacus. De game draait erg om realisme. Daarnaast gaat Wolvey ook op reis, want hij zou zowel in Canada als in Japan zijn in deze game.
In de lente van 2026 zien we meer van het spel, maar het is allang fijn dat we nu eindelijk wat meer een beeld hebben gekregen van Insomniac Games. De studio maakte ook de Marvel Spider-Man-games en Ratchet and Clank, dus we weten wel dat de game in goede handen is, maar toch, de laatste keer dat we van Marvel’s Wolverine iets hoorden was vele jaren geleden. Geniet van dus extra van deze gameplaytrailer.