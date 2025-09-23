OD is de nieuwe horrorgame van geprezen gamemaker Hideo Kojima

OD zit net als andere recente spellen van Kojima in ieder geval weer vol met bekende acteurs. Zo lijkt het er op dat Sophia Lillis (bekend van de moderne IT-films) de hoofdrol gaat spelen, en in de nieuwe trailer is te zien hoe ze in een appartement na het aansteken van een paar kaarsen benaderd wordt door iets monsterlijks. Ook genreacteur Udo Kier (Iron Sky, Blade) en model en actrice Hunter Schafer (Kinds of Kindness, Euphoria) hebben rollen.

Veel meer weten we voor nu nog niet over OD: het project is buiten de beelden en bovenstaande informatie nog in mysterie gehuld. Dat is natuurlijk ook wel een beetje inherent aan echt goede horror, want hoe minder je weet, des te enger het is. Wel is duidelijk dat filmregisseur Jordan Peele – die de afgelopen jaren naam voor zichzelf heeft gemaakt met horrorfilms als Get Out en Nope – ook betrokken is bij het project. Op meer informatie – zoals een releasedatum en de systemen waarop OD verschijnt – moeten we nog wachten.

Physint en Death Stranding-films

Kojima liet vandaag nog meer zien van zijn aankomende projecten. Zo werkt de beste man ook aan een game met de vreemde naam ‘Physint’. Met deze spionagethriller waarvoor hij nauw samenwerkt met Sony PlayStation, lijkt hij deels terug te keren naar de spannende sluipgameplay uit de Metal Gear-games. Een eerste poster werd onthuld, maar bewegende beelden van het spel zijn er nog niet. Verder moeten we het alleen doen met de informatie dat Don Lee (bekend van Marvel-film Eternals), Minami Hamabe (Godzilla: Minus One) en Charlee Fraser (Furiosa: A Mad Max Saga, Anyone But You) rollen in de game hebben, en dat het nog wel vijf tot zes jaar kan duren voordat de game uitkomt. Daar is dus nog behoorlijk wat geduld voor nodig.