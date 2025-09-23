OD is de nieuwe horrorgame van geprezen gamemaker Hideo Kojima

Fanatieke gamers kennen de Japanse gameontwikkelaar Hideo Kojima van meesterwerkjes als de Metal Gear Solid-serie en de extreem vage Death Stranding-games. Stil zit de beste man bepaald niet, want tijdens een livestream vanochtend gaf hij meer informatie over zijn aankomende projecten, waaronder de filmische horrorgame OD. Duidelijk daarbij is dat Kojima in ieder geval lekker raar blijft doen.
Kojima maakte in de jaren negentig en nul naam voor zichzelf met de Metal Gear-games, die vooral op PlayStation-consoles een grote hit waren. In deze spellen bestuur je een geheim agent met de codenaam Snake die allerlei locaties – zoals een terroristenbasis in het ijskoude Alaska – infiltreert. In de games ben je vooral aan het rondsluipen, vijanden bewusteloos aan het slaan en camera’s aan het uitschakelen.
In de Metal Gear-games viel al snel op dat Kojima een groot filmfan is. Gameplaysegmenten worden namelijk afgewisseld met soms erg lange filmpjes waarin de plot van de game zich verder ontwikkelt. Daarbij werd elk nieuw deel steeds vreemder, met duizelingwekkende termen en plotwendingen en personages met de meest vreemde karaktereigenschappen. In sommige delen zitten er zelfs filmpjes van een uur lang!
Wil je kennismaken met de Metal Gear-serie, dan is er onlangs een remake van Metal Gear Solid 3 uitgekomen op PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc, genaamd Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Dit spel, dat een prequel is en zich dus voor de andere delen afspeelt, steekt deze klassieker in een modern jasje. Daarmee vormt het een prima manier om aan deze franchise te beginnen.
Kojima heeft de Metal Gear-franchise inmiddels achter zich gelaten, en heeft de afgelopen jaren zijn tijd gestoken in Death Stranding en het eerder dit jaar uitgekomen vervolg Death Stranding 2: On the Beach. Wederom is Kojima’s passie voor films hierin terug te zien, want ook de Death Stranding-games puilen uit van de cinematische hoogstandjes gecombineerd met duizelingwekkende plotprogressie en personages die op zijn zachtst gezegd behoorlijk vreemde snuiters zijn.
Daarbij hebben de Death Stranding-games een vreemdere setting dan de Metal Gear-spellen. De games spelen zich namelijk af in een toekomst waarin de grens tussen de levende wereld en het dodenrijk is vervaagd. Als een pakketjesbezorger – gespeeld door The Walking Dead-ster Norman Reedus – baan je je een weg door deze vreemde wereld, vol met prachtige natuurlandschappen, unieke personages en angstaanjagende geesten. De Death Stranding-spellen bieden daarmee een unieke ervaring die misschien niet altijd even goed het grote publiek aanspreekt, maar bij fijnproevers des te meer in de smaak valt.
Nu heeft Kojima dus een nieuwe blik gegeven op zijn volgende projecten. Zo wisten we al dat hij samen met Xbox Game Studios aan ‘OD’ werkt, een horrorgame die spelers de stuipen op het lijf moet jagen. Kojima heeft al ervaring met het horrorgenre: niet alleen zit Death Stranding vol met griezelige scènes, hij maakte eerder met filmregisseur Guillermo del Toro al de angstaanjagende gamedemo ‘P.T.’, die vanwege een geschil met uitgever Konami weer van de PlayStation Store verdween.
OD zit net als andere recente spellen van Kojima in ieder geval weer vol met bekende acteurs. Zo lijkt het er op dat Sophia Lillis (bekend van de moderne IT-films) de hoofdrol gaat spelen, en in de nieuwe trailer is te zien hoe ze in een appartement na het aansteken van een paar kaarsen benaderd wordt door iets monsterlijks. Ook genreacteur Udo Kier (Iron Sky, Blade) en model en actrice Hunter Schafer (Kinds of Kindness, Euphoria) hebben rollen.
Veel meer weten we voor nu nog niet over OD: het project is buiten de beelden en bovenstaande informatie nog in mysterie gehuld. Dat is natuurlijk ook wel een beetje inherent aan echt goede horror, want hoe minder je weet, des te enger het is. Wel is duidelijk dat filmregisseur Jordan Peele – die de afgelopen jaren naam voor zichzelf heeft gemaakt met horrorfilms als Get Out en Nope – ook betrokken is bij het project. Op meer informatie – zoals een releasedatum en de systemen waarop OD verschijnt – moeten we nog wachten.
Kojima liet vandaag nog meer zien van zijn aankomende projecten. Zo werkt de beste man ook aan een game met de vreemde naam ‘Physint’. Met deze spionagethriller waarvoor hij nauw samenwerkt met Sony PlayStation, lijkt hij deels terug te keren naar de spannende sluipgameplay uit de Metal Gear-games. Een eerste poster werd onthuld, maar bewegende beelden van het spel zijn er nog niet. Verder moeten we het alleen doen met de informatie dat Don Lee (bekend van Marvel-film Eternals), Minami Hamabe (Godzilla: Minus One) en Charlee Fraser (Furiosa: A Mad Max Saga, Anyone But You) rollen in de game hebben, en dat het nog wel vijf tot zes jaar kan duren voordat de game uitkomt. Daar is dus nog behoorlijk wat geduld voor nodig.
Ook duidelijk is dat de Death Stranding-games de overstap maken naar het witte doek, namelijk in de vorm van een speelfilm en een animatiefilm. De speelfilm wordt gemaakt door gerenommeerd filmbedrijf A24 en zal worden geregisseerd door A Quiet Place: Day One-regisseur Michael Sarnoski. De animatiefilm gaat Death Stranding Mosquito heten en daar is hieronder al een eerste trailer van te zien. Duidelijk is dat beide films niet de verhalen uit de games aanhouden, maar unieke verhalen vertellen gesitueerd in de wereld van Death Stranding.
Tot slot heeft Kojima nog aangekondigd dat hij samenwerkt met Niantic Spatial, de studio die oorspronkelijk achter mobiele hits als Pokémon Go zat. Wat dit project precies gaat inhouden is nog niet bekend, maar gezien de eerste trailer lijkt het augmented realityspel een focus te hebben op buiten rondlopen. Mogelijk is het gerelateerd aan Death Stranding, aangezien daarin rondlopen om verschillende locaties met elkaar aan een netwerk te verbinden ook een belangrijk onderdeel van de ervaring is.
Het is de komende jaren dus genieten geblazen voor fans van het unieke werk van Hideo Kojima. Hoewel zijn games niet bij iedereen even goed in de smaak vallen, vallen zijn originele invalshoeken en liefde voor cinema die hij virtueel tot uiting brengt niet te ontkennen. Daarmee verkent hij hoe dan ook nieuwe mogelijkheden voor het gamesmedium, vaak met verbazingwekkende eindresultaten.