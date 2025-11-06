GTA VI-maker ontslaat personeel op cruciaal moment: ‘Ze lekten info’

‘Meedogenloze, schaamteloze daad’

De Independent Workers Union of Great Britain is het niet met het verhaal eens. Dat stelt dat het Rockstar om de vakbonden te doen is. Het is tegenwoordig vaker zo in de gamewereld dat ontwikkelaars zich verenigen in een vakbond, mede om te voorkomen dat er crunch is, waarbij ze werkweken van 70/80 uur moeten maken om een game maar tot in de puntjes af te maken. De GTA 6-medewerkers die ontslagen werden zaten allemaal in dezelfde Discord-groep van de vakbond.

IWGB heeft het over de meest meedogenloze, schaamteloze daad van vakbondsbreking in de game-industrie ooit. “Deze minachting voor de wetgeving en voor werknemers die miljarden voor het bedrijf binnenharken, is een belediging voor de wereldwijde industrie en de fans.” Het is natuurlijk heel slim van een vakbond om de fans erbij te halen, want daar heeft Rockstar er veel van. Tegelijkertijd kun je je afvragen of het zin heeft: een fan zal GTA 6 er echt niet om laten liggen. De games van Activision, zoals Call of Duty, worden er ook niet minder om verkocht sinds bekend werd dat er veel wanbeleid binnen dat bedrijf was.

Wel is de timing vervelend: GTA 6 is uitgesteld. De game zou eigenlijk nu uit zijn, maar verschijnt nu op 28 mei 2026. Er wordt gedacht dat er misschien nog een uitstel aankomt. Het klinkt alsof Rockstar alle handjes goed kan gebruiken, maar tegelijkertijd zijn handjes die vervolgens bedrijfsgeheimen lekken uiteraard minder effectief om in het team te hebben. In ieder geval wordt verwacht dat als er uitstel komt, dat deze week bekend wordt gemaakt, dus dat is nog wel heel spannend voor de fans.

Take-Two zegt ondertussen dat de bedrijfscultuur juist om teamwork, vriendelijkheid en excellentie gaat en dat het de ambities en aanpak van Rockstar volledig steunt. Helaas is het nu een welles-nietesverhaal geworden, tenzij Rockstar kan aantonen dat deze mensen allemaal informatie deelden die ze niet mochten delen. Daar zal ongetwijfeld een rechter naar moeten kijken, maar tot die tijd wordt er buiten bij de studio dus wel geprotesteerd. Dat is niet de eerste keer voor de studio, die een gamefranchise maakt vol onderwerpen die op het randje zijn.